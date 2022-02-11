https://ria.ru/20220211/kovid-1772302268.html
"Не могла дышать": как в Филатовской больнице спасают пожилых с ковидом
"Не могла дышать": как в Филатовской больнице спасают пожилых с ковидом - РИА Новости, 11.02.2022
"Не могла дышать": как в Филатовской больнице спасают пожилых с ковидом
В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова недавно спасли 96-летнюю пациентку с тяжелой формой коронавируса. В госпитале она провела 21 день, три из... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:10
2022-02-11T16:10
2022-02-11T16:32
общество
валерий вечорко
лейла адамян
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Анастасия Кречетова. В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова недавно спасли 96-летнюю пациентку с тяжелой формой коронавируса. В госпитале она провела 21 день, три из которых — в реанимации. Ей пришлось снова научиться самостоятельно дышать. При этом Вера Саакян — не самая пожилая пациентка с ковидом из тех, кому здесь помогли встать на ноги. В красной зоне лежали пенсионеры в возрасте 102 и даже 104 лет."У пожилых болезнь протекает иначе"В больницу Веру Саркисовну привезли в очень тяжелом состоянии: спутанное сознание, выворачивающий наизнанку кашель. Причем, как рассказывает дочь пациентки академик РАН Лейла Адамян, острая фаза развилась почти мгновенно. И это типично для пожилых людей."В таком возрасте болезнь протекает иначе, чем у молодых: часто нет потери обоняния и высокой температуры. Криз наступает неожиданно", — уточняет Лейла Владимировна.С первых дней пандемии родственники старались оградить женщину от любых контактов — на улицу она не выходила. Фрукты и овощи для нее тщательно мыли, даже все упаковки обрабатывали антисептиком. В семье врачей за санитарными нормами следили тщательно: обе дочери Саакян известные в российской медицине специалисты. Старшая — главный гинеколог России, младшая — один из самых знаменитых в стране офтальмологов и офтальмоонкологов.Но в ситуации с коронавирусом предусмотреть все сложно. Лейла Адамян предполагает, что заразилась мама от помощницы, которая ухаживает за ней."Верит во все хорошее"В медучреждении диагноз поставили сразу: "двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония", КТ2 — поражено до 50 процентов легких. Немедленно положили в реанимацию."Всю ночь мы ждали информацию. К огромному счастью, удалось избежать интубирования. К утру мама все еще была тяжелая, но без отрицательной динамики", — описывает дочь пациентки.Положительные изменения в состоянии появились на третьи сутки. И это, говорит Лейла Владимировна, настоящее чудо."Лечили ее самыми лучшими препаратами по самым новым технологиям. Вообще, Филатовская больница — госпиталь мирового значения по ковиду, в том числе и для беременных. За время пандемии здесь спасли пять тысяч будущих мам, приняли 1800 родов у женщин с коронавирусом", — говорит главный гинеколог страны.Дочери Веры Саркисовны считают: помогло не только лечение, но и оптимистичный настрой.Выписали из больницы 96-летнюю пациентку через три недели. Она еще очень слаба, но прогресс на пути к выздоровлению уже виден. Дома она даже смогла на несколько минут встать на ноги — правда, не без помощи родных.Медицинское чудоПо словам главного врача ГКБ № 15 имени Филатова Валерия Вечорко, за два года пандемии к ним поступали и более возрастные пациенты: "Был даже 104-летний мужчина. Его мы выписали с положительной динамикой".Подобрать лечение для таких больных сложно. Многим нужна антикоагулянтная и гормональная терапия, но из-за сопутствующих заболеваний подходить к схеме нужно очень аккуратно, чтобы не спровоцировать осложнения.Есть проблемы и с переводом пожилых пациентов на самостоятельное дыхание. С каждым приходится работать индивидуально. "Это процесс очень постепенный, зависит от объема вовлечения легочной ткани, от сатурации", — объясняет Вечорко.После госпиталя больным в возрасте требуется долгая реабилитация. Начинают этот процесс уже в коечном отделении.Главврач Филатовской больницы подчеркивает: выписка каждого пожилого пациента — победа всего коллектива. А для родных — возможность поверить в медицинское чудо.
https://ria.ru/20211224/chudesa-1765270560.html
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общество, валерий вечорко, лейла адамян, коронавирус covid-19
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Анастасия Кречетова. В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова недавно спасли 96-летнюю пациентку с тяжелой формой коронавируса. В госпитале она провела 21 день, три из которых — в реанимации. Ей пришлось снова научиться самостоятельно дышать. При этом Вера Саакян — не самая пожилая пациентка с ковидом из тех, кому здесь помогли встать на ноги. В красной зоне лежали пенсионеры в возрасте 102 и даже 104 лет.
"У пожилых болезнь протекает иначе"
В больницу Веру Саркисовну привезли в очень тяжелом состоянии: спутанное сознание, выворачивающий наизнанку кашель. Причем, как рассказывает дочь пациентки академик РАН Лейла Адамян, острая фаза развилась почти мгновенно. И это типично для пожилых людей.
"В таком возрасте болезнь протекает иначе, чем у молодых: часто нет потери обоняния и высокой температуры. Криз наступает неожиданно", — уточняет Лейла Владимировна.
С первых дней пандемии родственники старались оградить женщину от любых контактов — на улицу она не выходила. Фрукты и овощи для нее тщательно мыли, даже все упаковки обрабатывали антисептиком. В семье врачей за санитарными нормами следили тщательно: обе дочери Саакян известные в российской медицине специалисты. Старшая — главный гинеколог России, младшая — один из самых знаменитых в стране офтальмологов и офтальмоонкологов.
Но в ситуации с коронавирусом предусмотреть все сложно. Лейла Адамян предполагает, что заразилась мама от помощницы, которая ухаживает за ней.
"В пятницу вечером, 21 января, сиделка позвонила и сказала, что маме плохо: толком не могла дышать, почти не реагировала на речь, сильно кашляла. Мы попросили госпитализировать ее в Филатовскую больницу", — вспоминает Лейла Владимировна.
"Верит во все хорошее"
В медучреждении диагноз поставили сразу: "двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония", КТ2 — поражено до 50 процентов легких. Немедленно положили в реанимацию.
"Всю ночь мы ждали информацию. К огромному счастью, удалось избежать интубирования. К утру мама все еще была тяжелая, но без отрицательной динамики", — описывает дочь пациентки.
Положительные изменения в состоянии появились на третьи сутки. И это, говорит Лейла Владимировна, настоящее чудо.
"Лечили ее самыми лучшими препаратами по самым новым технологиям. Вообще, Филатовская больница — госпиталь мирового значения по ковиду, в том числе и для беременных. За время пандемии здесь спасли пять тысяч будущих мам, приняли 1800 родов у женщин с коронавирусом", — говорит главный гинеколог страны.
Дочери Веры Саркисовны считают: помогло не только лечение, но и оптимистичный настрой.
"Мама всегда верит во все хорошее и сама всем помогает. Неслучайно у нее такое имя — Вера, — подчеркивает Адамян. — Нам всегда говорит: если человека ругать, он замкнется в себе. Если подбадривать и хвалить — начнет стараться еще сильнее".
Выписали из больницы 96-летнюю пациентку через три недели. Она еще очень слаба, но прогресс на пути к выздоровлению уже виден. Дома она даже смогла на несколько минут встать на ноги — правда, не без помощи родных.
Медицинское чудо
По словам главного врача ГКБ № 15 имени Филатова Валерия Вечорко, за два года пандемии к ним поступали и более возрастные пациенты: "Был даже 104-летний мужчина. Его мы выписали с положительной динамикой".
Подобрать лечение для таких больных сложно. Многим нужна антикоагулянтная и гормональная терапия, но из-за сопутствующих заболеваний подходить к схеме нужно очень аккуратно, чтобы не спровоцировать осложнения.
Есть проблемы и с переводом пожилых пациентов на самостоятельное дыхание. С каждым приходится работать индивидуально. "Это процесс очень постепенный, зависит от объема вовлечения легочной ткани, от сатурации", — объясняет Вечорко.
После госпиталя больным в возрасте требуется долгая реабилитация. Начинают этот процесс уже в коечном отделении.
Главврач Филатовской больницы подчеркивает: выписка каждого пожилого пациента — победа всего коллектива. А для родных — возможность поверить в медицинское чудо.