https://ria.ru/20220211/kostyum-1772188923.html

Мадуро пообещал надеть костюм супергероя

Мадуро пообещал надеть костюм супергероя - РИА Новости, 11.02.2022

Мадуро пообещал надеть костюм супергероя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал появиться на публике в костюме героя мультсериала, который транслируют в стране с декабря. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T05:44

2022-02-11T05:44

2022-02-11T05:44

в мире

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/17/1557291769_0:0:2603:1465_1920x0_80_0_0_b8dc8a018a029b8fe09fd37dd96518d2.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал появиться на публике в костюме героя мультсериала, который транслируют в стране с декабря.Это серия коротких, на полторы минуты, сценок, главным героем которых является персонаж по имени СуперБиготе (SuperBigote), что можно перевести как "Супер-усы" или "Супер-усач". Он выглядит как Мадуро, одет в костюм красно-синего цвета, похожий на костюм Супермена, и в кепку с флагом Венесуэлы. Сам Мадуро не раз в шутку называл себя во время разных мероприятий "super bigote".СуперБиготе борется с империализмом, санкциями, пандемией. Один из отрицательных персонажей, по виду напоминающий экс-президента США Дональда Трампа, постоянно строит козни и старается навредить Венесуэле, но супергерой разрушает все его планы."Вы знаете, что эту идею придумали люди с чувством юмора, потому что люди без чувства юмора не понимают, как мы наслаждаемся жизнью", - сказал Мадуро о сериале."У них есть Супермен и Человек-паук, у нас - СуперБиготе и его друзья", - сказал, смеясь, Мадуро на совещании в четверг.В сериале есть персонажи, изображающие супругу президента и его ближайших коллег."Говорят, что фабрика по производству костюмов для маскарада шьет тысячи экземпляров костюма СуперБиготе. В какой-то момент я появлюсь в одной из программ так, готовьтесь!" - добавил президент с улыбкой.

https://ria.ru/20220128/venesuela-1769908338.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла