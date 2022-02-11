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Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти российских регионах
Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти российских регионах - РИА Новости, 11.02.2022
Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти российских регионах
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией за неделю ухудшилась в 10 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:08
2022-02-11T17:08
2022-02-11T17:08
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией за неделю ухудшилась в 10 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю в 10 регионах России", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, ухудшение произошло в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкирии, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане и Чечне.
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здоровье - общество, новосибирская область, краснодарский край, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти российских регионах
Оперштаб заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в десяти российских регионах