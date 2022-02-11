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Симптомов COVID-19 у Елизаветы II нет, сообщили СМИ
Симптомов COVID-19 у Елизаветы II нет, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2022
Симптомов COVID-19 у Елизаветы II нет, сообщили СМИ
Симптомов COVID у контактировавшей с заболевшим принцем Чарльзом королевы Великобритании Елизаветы II пока нет, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:57
2022-02-11T15:57
2022-02-11T16:00
в мире
елизавета ii
великобритания
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 11 фев – РИА Новости. Симптомов COVID у контактировавшей с заболевшим принцем Чарльзом королевы Великобритании Елизаветы II пока нет, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.В четверг стало известно, что наследник британского престола 73-летний принц Чарльз второй раз заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию. Позже стало известно, что Чарльз за два дня до положительного теста контактировал с королевой Елизаветой II."Букингемский дворец прошлой ночью отказался сообщать, был ли у королевы положительный или отрицательный тест на COVID, подогрев страхи за ее здоровье. Тем нем менее, источники во дворце настаивают, что у нее никаких симптомов нет", - пишет издание.Сообщается, что королева получила три дозы вакцины и ей не нужно уходить на самоизоляцию. Газета пишет, что первую дозу вакцины королева получила в январе 2021 года, вторую – в марте, а бустерную дозу – в октябре. По информации издания, королевские врачи теперь будут чаще ее тестировать.Ранее состояние здоровья 95-летней королевы стало поводом для беспокойства после того, как в конце прошлого года врачи рекомендовали ей отдохнуть от работы, она отменила участие в ряде мероприятий. В середине октября прошлого года британский монарх впервые появилась на публике с тростью.Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. В этом году она отмечает 70-летие восшествия на престол.
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/charlz-1772110394.html
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в мире, елизавета ii, великобритания, коронавирус covid-19
15:57 11.02.2022 (обновлено: 16:00 11.02.2022)
Симптомов COVID-19 у Елизаветы II нет, сообщили СМИ
Daily Mail: симптомов COVID-19 у контактировавшей с принцем Чарльзом Елизаветы II нет
ЛОНДОН, 11 фев – РИА Новости.
Симптомов COVID у контактировавшей с заболевшим принцем Чарльзом королевы Великобритании Елизаветы II пока нет, сообщает
Daily Mail со ссылкой на источники.
В четверг стало известно, что наследник британского престола 73-летний принц Чарльз второй раз заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию. Позже стало известно, что Чарльз за два дня до положительного теста контактировал с королевой Елизаветой II.
"Букингемский дворец прошлой ночью отказался сообщать, был ли у королевы положительный или отрицательный тест на COVID, подогрев страхи за ее здоровье. Тем нем менее, источники во дворце настаивают, что у нее никаких симптомов нет", - пишет издание.
Сообщается, что королева получила три дозы вакцины и ей не нужно уходить на самоизоляцию. Газета пишет, что первую дозу вакцины королева получила в январе 2021 года, вторую – в марте, а бустерную дозу – в октябре. По информации издания, королевские врачи теперь будут чаще ее тестировать.
Ранее состояние здоровья 95-летней королевы стало поводом для беспокойства после того, как в конце прошлого года врачи рекомендовали ей отдохнуть от работы, она отменила участие в ряде мероприятий. В середине октября прошлого года британский монарх впервые появилась на публике с тростью.
Елизавета II
родилась 21 апреля 1926 года. В этом году она отмечает 70-летие восшествия на престол.