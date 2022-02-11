https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772312576.html

Симптомов COVID-19 у Елизаветы II нет, сообщили СМИ

Симптомов COVID-19 у Елизаветы II нет, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2022

Симптомов COVID-19 у Елизаветы II нет, сообщили СМИ

Симптомов COVID у контактировавшей с заболевшим принцем Чарльзом королевы Великобритании Елизаветы II пока нет, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:57

2022-02-11T15:57

2022-02-11T16:00

в мире

елизавета ii

великобритания

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772122642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1e8ae7143bef9a744fa37e280da4533.jpg

ЛОНДОН, 11 фев – РИА Новости. Симптомов COVID у контактировавшей с заболевшим принцем Чарльзом королевы Великобритании Елизаветы II пока нет, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.В четверг стало известно, что наследник британского престола 73-летний принц Чарльз второй раз заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию. Позже стало известно, что Чарльз за два дня до положительного теста контактировал с королевой Елизаветой II."Букингемский дворец прошлой ночью отказался сообщать, был ли у королевы положительный или отрицательный тест на COVID, подогрев страхи за ее здоровье. Тем нем менее, источники во дворце настаивают, что у нее никаких симптомов нет", - пишет издание.Сообщается, что королева получила три дозы вакцины и ей не нужно уходить на самоизоляцию. Газета пишет, что первую дозу вакцины королева получила в январе 2021 года, вторую – в марте, а бустерную дозу – в октябре. По информации издания, королевские врачи теперь будут чаще ее тестировать.Ранее состояние здоровья 95-летней королевы стало поводом для беспокойства после того, как в конце прошлого года врачи рекомендовали ей отдохнуть от работы, она отменила участие в ряде мероприятий. В середине октября прошлого года британский монарх впервые появилась на публике с тростью.Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. В этом году она отмечает 70-летие восшествия на престол.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/charlz-1772110394.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, елизавета ii, великобритания, коронавирус covid-19