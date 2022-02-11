https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772229996.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 112 236 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 112 236 человек - РИА Новости, 11.02.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 112 236 человек

Более 112 тысяч человек в России выздоровели после COVID-19 за сутки, это на 5,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:22

2022-02-11T11:22

2022-02-11T11:23

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 112 тысяч человек в России выздоровели после COVID-19 за сутки, это на 5,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 112 236 человек, или на 5,8% больше в сравнении с 10 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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