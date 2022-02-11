https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772229996.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 112 236 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 112 236 человек - РИА Новости, 11.02.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 112 236 человек
Более 112 тысяч человек в России выздоровели после COVID-19 за сутки, это на 5,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:22
2022-02-11T11:22
2022-02-11T11:23
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_fb6fb29ae52136a418ae0894d75600b3.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 112 тысяч человек в России выздоровели после COVID-19 за сутки, это на 5,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 112 236 человек, или на 5,8% больше в сравнении с 10 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fc3ee98ae44ab444409d919f773b358d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирусы, россия
11:22 11.02.2022 (обновлено: 11:23 11.02.2022)
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 112 236 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 112 236 человек, на 5,8% больше, чем накануне