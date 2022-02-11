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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772229873.html
В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2022
В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России попали в больницы 19,2 тысячи человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 200 тысяч, следует из данных оперативного... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:22
2022-02-11T12:43
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы 19,2 тысячи человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 200 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;…&gt; составило 19 281 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,85 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары направили 19 446 человек. Снижение показателя отмечается в 38 регионах, рост — в 46, в одном ситуация не изменилась. Омикрон-штамм обнаружили в 84 регионах.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 достигло 203 949 (накануне было 197 076). Рост статистики по заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 13 731 794 человека.Умерли за сутки 722 пациента, общее число летальных исходов достигло 338 813. Выписались после лечения 112 236 человек, всего выздоровели 11 021 633.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 18 541 (вчера — 22 747). Из них 1342 человека госпитализированы.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 400 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/sobyanin-1772228422.html
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество
11:22 11.02.2022 (обновлено: 12:43 11.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 203 949 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы 19,2 тысячи человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 200 тысяч, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 19 281 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,85 процента", — говорится в сообщении.
Пассажиры в защитных масках на станции метро Площадь Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 11:17В России
Собянин сообщил о спаде заболеваемости "омикроном" в Москве
Накануне в стационары направили 19 446 человек. Снижение показателя отмечается в 38 регионах, рост — в 46, в одном ситуация не изменилась. Омикрон-штамм обнаружили в 84 регионах.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 достигло 203 949 (накануне было 197 076). Рост статистики по заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 13 731 794 человека.
Умерли за сутки 722 пациента, общее число летальных исходов достигло 338 813. Выписались после лечения 112 236 человек, всего выздоровели 11 021 633.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 18 541 (вчера — 22 747). Из них 1342 человека госпитализированы.
Ногти - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 05:21Распространение коронавируса
Названо необычное последствие коронавируса
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 400 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
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Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
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