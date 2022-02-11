https://ria.ru/20220211/konflikt-1772182554.html

Козак оценил вероятность военного решения конфликта со стороны Киева

Козак оценил вероятность военного решения конфликта со стороны Киева - РИА Новости, 11.02.2022

Козак оценил вероятность военного решения конфликта со стороны Киева

Пока что весьма трудно сказать, насколько Украина готова решить конфликт в Донбассе военным путем, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T02:46

2022-02-11T02:46

2022-02-11T02:46

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Пока что весьма трудно сказать, насколько Украина готова решить конфликт в Донбассе военным путем, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Сегодня на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточены значительное количество войск и вооружений. Но насколько Украина готова решить вопрос военным, не политическим путем, сказать весьма трудно", - заявил Козак на брифинге после переговоров политсоветников "нормандского формата" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в Берлине.

https://ria.ru/20220211/obmen-1772182411.html

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в мире, россия, франция, германия, украина