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Козак оценил вероятность военного решения конфликта со стороны Киева
Козак оценил вероятность военного решения конфликта со стороны Киева - РИА Новости, 11.02.2022
Козак оценил вероятность военного решения конфликта со стороны Киева
Пока что весьма трудно сказать, насколько Украина готова решить конфликт в Донбассе военным путем, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:46
2022-02-11T02:46
2022-02-11T02:46
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Пока что весьма трудно сказать, насколько Украина готова решить конфликт в Донбассе военным путем, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Сегодня на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточены значительное количество войск и вооружений. Но насколько Украина готова решить вопрос военным, не политическим путем, сказать весьма трудно", - заявил Козак на брифинге после переговоров политсоветников "нормандского формата" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в Берлине.
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в мире, россия, франция, германия, украина
Козак оценил вероятность военного решения конфликта со стороны Киева
Козак: пока трудно оценить насколько Киев готов решить конфликт в Донбассе военным путем