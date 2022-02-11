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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/immunitet-1772332126.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 59,5%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 59,5% - РИА Новости, 11.02.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 59,5%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 59,5%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:09
2022-02-11T17:09
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 59,5%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 11 февраля коллективный иммунитет 59,5%",- сообщается на сайте в разделе о столице.По состоянию на 4 февраля этот показатель составлял 63,2%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом в Москве прошли 7 199 585 человек, а полную вакцинацию от коронавируса - 6 803 415 человек.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:09 11.02.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 59,5%

Стопкоронавирус.рф: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 59,5%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 59,5%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 11 февраля коллективный иммунитет 59,5%",- сообщается на сайте в разделе о столице.
По состоянию на 4 февраля этот показатель составлял 63,2%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.
Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом в Москве прошли 7 199 585 человек, а полную вакцинацию от коронавируса - 6 803 415 человек.
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