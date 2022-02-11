https://ria.ru/20220211/immunitet-1772332126.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 59,5%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 59,5% - РИА Новости, 11.02.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 59,5%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 59,5%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:09

2022-02-11T17:09

2022-02-11T17:09

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 59,5%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 11 февраля коллективный иммунитет 59,5%",- сообщается на сайте в разделе о столице.По состоянию на 4 февраля этот показатель составлял 63,2%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом в Москве прошли 7 199 585 человек, а полную вакцинацию от коронавируса - 6 803 415 человек.

москва

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2022

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