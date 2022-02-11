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Генпрокурор Украины пообещала рассекретить документы по "иловайскому котлу"

Генпрокурор Украины пообещала рассекретить документы по "иловайскому котлу" - РИА Новости, 11.02.2022

Генпрокурор Украины пообещала рассекретить документы по "иловайскому котлу"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что следователи рассекретят вторую и третью экспертизы по Иловайской трагедии после того, как будет... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:28

2022-02-11T12:28

2022-02-11T12:28

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ирина венедиктова

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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что следователи рассекретят вторую и третью экспертизы по Иловайской трагедии после того, как будет завершена работа с ними.В августе 2021 года Венедиктова сообщила, что офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии."Документы рассекречивает генеральный штаб. Сейчас мы очень плотно работаем с ними, чтобы они рассекречивали материалы. Там есть определенные сложности со стороны военных… Пограничники рассекретили - и мы разместили информацию. Первая экспертиза рассекречена. Вторая экспертиза еще под грифом - "невозможно", третья (экспертиза - ред.) появилась, мы с ней работаем, потом также будем рассекречивать", - сказала Венедиктова в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос о том, когда будут получены результаты третьей экспертизы по Иловайской трагедии и рассекречены материалы.В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).

https://ria.ru/20211029/ukraina-1756802968.html

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в мире, украина, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова, иловайск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр