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В Москве пресекли продажу опасных для здоровья детских игрушек
В Москве пресекли продажу опасных для здоровья детских игрушек - РИА Новости, 11.02.2022
В Москве пресекли продажу опасных для здоровья детских игрушек
Продавцу опасных для здоровья игрушек, от которых в Москве пострадал ребёнок, грозит штраф 600 тысяч рублей и конфискация товара, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:07
2022-02-11T11:07
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
таможенный союз
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Продавцу опасных для здоровья игрушек, от которых в Москве пострадал ребёнок, грозит штраф 600 тысяч рублей и конфискация товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Ранее 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором "Фараоновы змеи", в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество относится к 1 классу опасности, а также является взрывоопасным веществом. Потенциально опасная для здоровья ребенка игрушка была приобретена в детском магазине, расположенном на улице Миклухо-Маклая. При этом реализация химических игрушек, содержащих в своем составе дихромат аммония, является нарушением технического регламента Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек".Как ранее сообщали РИА Новости в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, продажу потенциально опасных для здоровья игрушек пресекли, 20 игр "Фараоновы змеи" было изъято, две из них направили в лабораторию на исследование.Как сообщили в департаменте, по итогам лабораторного исследования игра "Фараоновы змеи" признана не соответствующей техническому регламенту Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек" и вредной для жизни или здоровья граждан."Территориальным подразделением Роспотребнадзора по Москве в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении... Продавцу опасного товара грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей и конфискация предметов административного правонарушения", - сообщили в департаменте.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз, здоровье - общество
11:07 11.02.2022
 
В Москве пресекли продажу опасных для здоровья детских игрушек

Власти Москвы: продавцу опасных для здоровья игрушек грозит штраф 600 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Продавцу опасных для здоровья игрушек, от которых в Москве пострадал ребёнок, грозит штраф 600 тысяч рублей и конфискация товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором "Фараоновы змеи", в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество относится к 1 классу опасности, а также является взрывоопасным веществом. Потенциально опасная для здоровья ребенка игрушка была приобретена в детском магазине, расположенном на улице Миклухо-Маклая. При этом реализация химических игрушек, содержащих в своем составе дихромат аммония, является нарушением технического регламента Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек".
Эмблема Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 11:24
В Москве изъяли из продажи опасные для здоровья детские игрушки
Как ранее сообщали РИА Новости в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, продажу потенциально опасных для здоровья игрушек пресекли, 20 игр "Фараоновы змеи" было изъято, две из них направили в лабораторию на исследование.
Как сообщили в департаменте, по итогам лабораторного исследования игра "Фараоновы змеи" признана не соответствующей техническому регламенту Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек" и вредной для жизни или здоровья граждан.
"Территориальным подразделением Роспотребнадзора по Москве в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении... Продавцу опасного товара грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей и конфискация предметов административного правонарушения", - сообщили в департаменте.
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Таможенный союзЗдоровье - Общество
 
 
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