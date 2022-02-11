https://ria.ru/20220211/igrushki-1772225707.html

В Москве пресекли продажу опасных для здоровья детских игрушек

В Москве пресекли продажу опасных для здоровья детских игрушек - РИА Новости, 11.02.2022

В Москве пресекли продажу опасных для здоровья детских игрушек

Продавцу опасных для здоровья игрушек, от которых в Москве пострадал ребёнок, грозит штраф 600 тысяч рублей и конфискация товара, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:07

2022-02-11T11:07

2022-02-11T11:07

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

таможенный союз

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Продавцу опасных для здоровья игрушек, от которых в Москве пострадал ребёнок, грозит штраф 600 тысяч рублей и конфискация товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Ранее 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором "Фараоновы змеи", в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество относится к 1 классу опасности, а также является взрывоопасным веществом. Потенциально опасная для здоровья ребенка игрушка была приобретена в детском магазине, расположенном на улице Миклухо-Маклая. При этом реализация химических игрушек, содержащих в своем составе дихромат аммония, является нарушением технического регламента Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек".Как ранее сообщали РИА Новости в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, продажу потенциально опасных для здоровья игрушек пресекли, 20 игр "Фараоновы змеи" было изъято, две из них направили в лабораторию на исследование.Как сообщили в департаменте, по итогам лабораторного исследования игра "Фараоновы змеи" признана не соответствующей техническому регламенту Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек" и вредной для жизни или здоровья граждан."Территориальным подразделением Роспотребнадзора по Москве в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении... Продавцу опасного товара грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей и конфискация предметов административного правонарушения", - сообщили в департаменте.

https://ria.ru/20220121/igrushki-1768870242.html

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз, здоровье - общество