В Москве пресекли продажу опасных для здоровья детских игрушек
Власти Москвы: продавцу опасных для здоровья игрушек грозит штраф 600 тысяч рублей
Сотрудник полиции
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Продавцу опасных для здоровья игрушек, от которых в Москве пострадал ребёнок, грозит штраф 600 тысяч рублей и конфискация товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором "Фараоновы змеи", в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество относится к 1 классу опасности, а также является взрывоопасным веществом. Потенциально опасная для здоровья ребенка игрушка была приобретена в детском магазине, расположенном на улице Миклухо-Маклая. При этом реализация химических игрушек, содержащих в своем составе дихромат аммония, является нарушением технического регламента Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек".
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Как ранее сообщали РИА Новости в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, продажу потенциально опасных для здоровья игрушек пресекли, 20 игр "Фараоновы змеи" было изъято, две из них направили в лабораторию на исследование.
Как сообщили в департаменте, по итогам лабораторного исследования игра "Фараоновы змеи" признана не соответствующей техническому регламенту Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек" и вредной для жизни или здоровья граждан.
"Территориальным подразделением Роспотребнадзора по Москве в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении... Продавцу опасного товара грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей и конфискация предметов административного правонарушения", - сообщили в департаменте.