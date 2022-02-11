https://ria.ru/20220211/granty-1772230108.html

В России увеличат гранты на исследования под руководством ведущих ученых

В России увеличат гранты на исследования под руководством ведущих ученых - РИА Новости, 11.02.2022

В России увеличат гранты на исследования под руководством ведущих ученых

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября увеличить размер грантов на научные исследования под руководством ведущих ученых, сообщается на... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:22

2022-02-11T11:22

2022-02-11T11:23

наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября увеличить размер грантов на научные исследования под руководством ведущих ученых, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить изменение подходов к реализации мер по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и государственные научные центры РФ, предусмотрев... увеличение размера грантов, распределяемых на конкурсной основе для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных организациях и государственных научных центрах РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – до 1 сентября.

https://ria.ru/20220211/nauka-1772226843.html

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наука, россия, владимир путин