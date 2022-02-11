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В России увеличат гранты на исследования под руководством ведущих ученых
В России увеличат гранты на исследования под руководством ведущих ученых - РИА Новости, 11.02.2022
В России увеличат гранты на исследования под руководством ведущих ученых
Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября увеличить размер грантов на научные исследования под руководством ведущих ученых, сообщается на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:22
2022-02-11T11:23
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября увеличить размер грантов на научные исследования под руководством ведущих ученых, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить изменение подходов к реализации мер по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и государственные научные центры РФ, предусмотрев... увеличение размера грантов, распределяемых на конкурсной основе для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных организациях и государственных научных центрах РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – до 1 сентября.
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наука, россия, владимир путин
11:22 11.02.2022 (обновлено: 11:23 11.02.2022)
 
В России увеличат гранты на исследования под руководством ведущих ученых

Путин поручил увеличить гранты на научные исследования под руководством ведущих ученых

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Depositphotos / depositedhar
Ученые работают в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября увеличить размер грантов на научные исследования под руководством ведущих ученых, сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить изменение подходов к реализации мер по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и государственные научные центры РФ, предусмотрев... увеличение размера грантов, распределяемых на конкурсной основе для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных организациях и государственных научных центрах РФ", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – до 1 сентября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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