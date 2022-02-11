В Госдуме не исключили серьезной провокации на Украине в ближайшее время
Депутат Госдумы Никонов не исключил серьезной провокации на Украине в ближайшее время
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов считает, что последние заявления американских политиков вкупе с поставками вооружения могут свидетельствовать о готовящейся военной провокации на Украине.
Ранее президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину.
"Важное событие сегодняшнего дня – заявление Байдена, призвавшего американцев срочно покинуть Украину. Поскольку Украина находится под внешним американским управлением, не исключено, что там готовится серьезная военная провокация", - написал политик в Telegram-канале.
Как добавил парламентарий, на Украине находятся тысячи американцев, а "в Киеве располагается 3 тысячи американских граждан с дипломатическими паспортами".
"Учитывая масштаб поставок вооружений, который идет на Украину в течение последних недель, допускаю, что может последовать некий сигнал к атаке", - констатировал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.