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В Госдуме не исключили серьезной провокации на Украине в ближайшее время

В Госдуме не исключили серьезной провокации на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 11.02.2022

В Госдуме не исключили серьезной провокации на Украине в ближайшее время

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов считает, что последние заявления американских политиков вкупе с поставками вооружения... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:21

2022-02-11T15:21

2022-02-11T15:21

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов считает, что последние заявления американских политиков вкупе с поставками вооружения могут свидетельствовать о готовящейся военной провокации на Украине.Ранее президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину."Важное событие сегодняшнего дня – заявление Байдена, призвавшего американцев срочно покинуть Украину. Поскольку Украина находится под внешним американским управлением, не исключено, что там готовится серьезная военная провокация", - написал политик в Telegram-канале.Как добавил парламентарий, на Украине находятся тысячи американцев, а "в Киеве располагается 3 тысячи американских граждан с дипломатическими паспортами"."Учитывая масштаб поставок вооружений, который идет на Украину в течение последних недель, допускаю, что может последовать некий сигнал к атаке", - констатировал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220211/ugrozy-1772293196.html

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