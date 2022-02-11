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Путин поручил усовершенствовать финансирование исследований аспирантов
Путин поручил усовершенствовать финансирование исследований аспирантов - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил усовершенствовать финансирование исследований аспирантов
Президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о совершенствовании финансирования научных исследований аспирантов и доложить об этом до 30 мая,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:24
2022-02-11T11:24
общество
михаил мишустин
александр хлунов
россия
российский научный фонд
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о совершенствовании финансирования научных исследований аспирантов и доложить об этом до 30 мая, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ рассмотреть при участии Российского научного фонда вопросы о совершенствовании системы финансового обеспечения научных исследований, проводимых аспирантами, об изменении подходов к формированию нормативных затрат на финансовое обеспечение реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также об оптимизации существующих стипендий и иных видов поддержки аспирантов, включая гранты президента РФ, учрежденные указом президента РФ от 9 февраля 2009 года №146, и при необходимости представить предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты РФ", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 мая, далее – ежегодно. Ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов.
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общество, михаил мишустин, александр хлунов, россия, российский научный фонд, владимир путин
11:24 11.02.2022
 
Путин поручил усовершенствовать финансирование исследований аспирантов

Президент Путин поручил усовершенствовать финансирование научных исследований аспирантов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о совершенствовании финансирования научных исследований аспирантов и доложить об этом до 30 мая, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ рассмотреть при участии Российского научного фонда вопросы о совершенствовании системы финансового обеспечения научных исследований, проводимых аспирантами, об изменении подходов к формированию нормативных затрат на финансовое обеспечение реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также об оптимизации существующих стипендий и иных видов поддержки аспирантов, включая гранты президента РФ, учрежденные указом президента РФ от 9 февраля 2009 года №146, и при необходимости представить предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты РФ", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 мая, далее – ежегодно. Ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов.
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ОбществоМихаил МишустинАлександр ХлуновРоссияРоссийский научный фондВладимир Путин
 
 
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