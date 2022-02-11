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Что делать, если Вам подсунули фальшивую купюру
Юрист научил, как быть, если подсунули фальшивую купюру - РИА Новости, 11.02.2022
Что делать, если Вам подсунули фальшивую купюру
Если возникло подозрение, что полученная в магазине купюра фальшивая, необходимо сообщить об этом сразу продавцу-кассиру, рассказывает агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T04:19
2022-02-11T04:19
общество
деньги
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Если возникло подозрение, что полученная в магазине купюра фальшивая, необходимо сообщить об этом сразу продавцу-кассиру, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Алексей Ляскало.Он указывает, что если подозрения в подлинности купюры возникли после того, как вы покинули магазин, то договориться о замене вряд ли получится.Ляскало также советует обратиться в ближайшее отделение любого банка и попросить принять купюру на экспертизу. Скорее всего, банк окажет эту услугу небесплатно."Если деньги окажутся настоящими, вам их вернут. Если нет, информация должна быть передана в полицию, куда вас пригласят для дачи пояснений о том, при каких обстоятельствах фальшивка попала к вам. Требовать возмещения ущерба вы можете только с виновника возникшей ситуации, то есть с магазина", — подчеркивает собеседник агентства.
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общество, деньги, высшая школа экономики (вшэ)
04:19 11.02.2022
 
Юрист научил, как быть, если подсунули фальшивую купюру

Юрист Ляскало посоветовал сразу обратиться к кассиру при получении подозрительной купюры

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПроверка подлинности купюры
Проверка подлинности купюры - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Проверка подлинности купюры
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Если возникло подозрение, что полученная в магазине купюра фальшивая, необходимо сообщить об этом сразу продавцу-кассиру, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Алексей Ляскало.
"Если же менеджер настаивает на ошибочности вашей оценки, вызывайте полицию. У правоохранительных органов есть чёткий алгоритм действий в подобных ситуациях. Да, это займёт некоторое время, однако вы останетесь при деньгах и сможете избежать проблем с законом", — продолжает специалист.
Он указывает, что если подозрения в подлинности купюры возникли после того, как вы покинули магазин, то договориться о замене вряд ли получится.
Ляскало также советует обратиться в ближайшее отделение любого банка и попросить принять купюру на экспертизу. Скорее всего, банк окажет эту услугу небесплатно.
"Если деньги окажутся настоящими, вам их вернут. Если нет, информация должна быть передана в полицию, куда вас пригласят для дачи пояснений о том, при каких обстоятельствах фальшивка попала к вам. Требовать возмещения ущерба вы можете только с виновника возникшей ситуации, то есть с магазина", — подчеркивает собеседник агентства.
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 02:17
Банкир дала совет, как отличить фальшивые банкноты от настоящих
 
ОбществоДеньгиВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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