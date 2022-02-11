https://ria.ru/20220211/evakuatsiya-1772375700.html

Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов из Киева

Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов из Киева - РИА Новости, 11.02.2022

Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов из Киева

Израиль вывозит семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок на Украину, говорится в заявлении МИД еврейского государства,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:46

2022-02-11T20:46

2022-02-11T23:45

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Израиль вывозит семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок на Украину, говорится в заявлении МИД еврейского государства, распространенном в пятницу вечером.Израильским гражданам, проживающим на Украине, рекомендовано "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", а тем, кто планировал поездку в эту страну, "воздержаться от нее в настоящее время". Гражданам Израиля, находящимся на Украине, предлагают также внести свои данные в специальную анкету.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220211/prizyv-1772180708.html

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в мире, россия, украина, израиль, ситуация в днр и лнр