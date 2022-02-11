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Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов из Киева
Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов из Киева - РИА Новости, 11.02.2022
Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов из Киева
Израиль вывозит семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок на Украину, говорится в заявлении МИД еврейского государства,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T20:46
2022-02-11T23:45
в мире
россия
украина
израиль
ситуация в днр и лнр
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Израиль вывозит семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок на Украину, говорится в заявлении МИД еврейского государства, распространенном в пятницу вечером.Израильским гражданам, проживающим на Украине, рекомендовано "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", а тем, кто планировал поездку в эту страну, "воздержаться от нее в настоящее время". Гражданам Израиля, находящимся на Украине, предлагают также внести свои данные в специальную анкету.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, россия, украина, израиль, ситуация в днр и лнр
20:46 11.02.2022 (обновлено: 23:45 11.02.2022)
 
Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов из Киева

Израиль выпустил предупреждение о поездках на Украину и объявил об эвакуации дипломатов

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Израиль вывозит семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок на Украину, говорится в заявлении МИД еврейского государства, распространенном в пятницу вечером.
"Министерство иностранных дел приняло решение об эвакуации из Украины членов семей дипломатов и израильских сотрудников посольства", - говорится в заявлении.
Израильским гражданам, проживающим на Украине, рекомендовано "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", а тем, кто планировал поездку в эту страну, "воздержаться от нее в настоящее время". Гражданам Израиля, находящимся на Украине, предлагают также внести свои данные в специальную анкету.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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