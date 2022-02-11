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В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 11.02.2022
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля на трассе в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:45
2022-02-11T15:45
2022-02-11T15:45
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля на трассе в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике.По его словам, авария произошла в пятницу днем на 186-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий". Столкнулись КамАЗ и "ВАЗ-2121"."По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три пассажира ВАЗа, один пассажир легковушки доставлен в медицинское учреждение", - сказал он.
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происшествия, россия, республика калмыкия
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля на трассе в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике.
По его словам, авария произошла в пятницу днем на 186-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий". Столкнулись КамАЗ и "ВАЗ-2121".
"По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три пассажира ВАЗа, один пассажир легковушки доставлен в медицинское учреждение", - сказал он.