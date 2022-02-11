https://ria.ru/20220211/dtp-1772309160.html

В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 11.02.2022

В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля на трассе в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:45

2022-02-11T15:45

2022-02-11T15:45

происшествия

россия

республика калмыкия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля на трассе в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике.По его словам, авария произошла в пятницу днем на 186-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий". Столкнулись КамАЗ и "ВАЗ-2121"."По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три пассажира ВАЗа, один пассажир легковушки доставлен в медицинское учреждение", - сказал он.

https://ria.ru/20220123/poezd-1769147974.html

россия

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика калмыкия