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В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 11.02.2022
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля на трассе в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:45
2022-02-11T15:45
происшествия
россия
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля на трассе в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике.По его словам, авария произошла в пятницу днем на 186-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий". Столкнулись КамАЗ и "ВАЗ-2121"."По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три пассажира ВАЗа, один пассажир легковушки доставлен в медицинское учреждение", - сказал он.
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происшествия, россия, республика калмыкия
15:45 11.02.2022
 
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля на трассе в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике.
По его словам, авария произошла в пятницу днем на 186-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий". Столкнулись КамАЗ и "ВАЗ-2121".
"По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три пассажира ВАЗа, один пассажир легковушки доставлен в медицинское учреждение", - сказал он.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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