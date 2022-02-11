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Пушилин не исключил нападения Украины в ближайшее время
Пушилин не исключил нападения Украины в ближайшее время - РИА Новости, 11.02.2022
Пушилин не исключил нападения Украины в ближайшее время
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Киев может напасть на Донбасс в ближайшее время, учитывая заявление... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:09
2022-02-11T13:09
2022-02-11T13:31
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Киев может напасть на Донбасс в ближайшее время, учитывая заявление президента США Джо Байдена. Ранее Байден призвал американских граждан покинуть Украину."Заявление Байдена было покинуть Украину, для чего это делается? Наверное, у президента США есть какая-то информация, которая позволяет приходить к таким заявлениям. Не исключаю, что Украина может напасть в любой момент, все у Украины уже готово, как только будет политическое решение (это произойдет – ред.). Также с заявлением Байдена не исключаю, что это может произойти в ближайшее время", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сша
13:09 11.02.2022 (обновлено: 13:31 11.02.2022)
Пушилин не исключил нападения Украины в ближайшее время
Глава ДНР Пушилин: призыв к американцам уехать с Украины может означать скорое нападение