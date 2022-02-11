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Киев вынашивает план военного захвата Донбасса, заявил Пушилин

Киев вынашивает план военного захвата Донбасса, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.02.2022

Киев вынашивает план военного захвата Донбасса, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Киев вынашивает план военного завоевания Донбасса, ситуация на линии... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:37

2022-02-11T12:37

2022-02-11T12:51

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Киев вынашивает план военного завоевания Донбасса, ситуация на линии соприкосновения такова, что все говорит о том, что украинские власти готовятся к войне."Если мы посмотрим риторику западных стран, конкретные действия и шаги – поставка оружия, внедрение инструкторов… Украина смотрит: ее поддерживают, ее никто не отдергивает. Украина продолжает наглеть, но наглеет не просто так, а вырисовывая у себя план военного завоевания", - сказал Пушилин на пресс-конференции.По его словам, учитывая количество сил и техники, который сосредоточены со стороны Киева у линии соприкосновения, можно говорить о том, что власти Украины готовится к войне."Их (миротворческих инициатив Запада – ред.) нет, как шел накал, так это и продолжается. Эта "пружина сжата" до конца, оружие, поставленное к линии соприкосновения, должно выстрелить", - отметил Пушилин.

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в мире, ситуация в днр и лнр, киев, украина