https://ria.ru/20220211/donbass-1772243807.html

Эксперт оценил итоги переговоров советников "нормандского формата"

Эксперт оценил итоги переговоров советников "нормандского формата" - РИА Новости, 11.02.2022

Эксперт оценил итоги переговоров советников "нормандского формата"

Переговоры политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по урегулированию ситуации в Донбассе... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:01

2022-02-11T12:01

2022-02-11T12:01

в мире

андрей ермак

эммануэль макрон

россия

франция

киев

мид германии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772217976_0:36:789:479_1920x0_80_0_0_a85f6c6153e49f9bef53220637126066.jpg

КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Переговоры политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по урегулированию ситуации в Донбассе завершились оглушительным провалом, стороны оказались в глубоком тупике, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе."Переговоры завершились оглушительным провалом, потому что Украина продолжает настаивать на выполнении сначала положений по безопасности, гуманитарных соглашений, а потом переходить к политической части (минских соглашений – ред.), Россия требует политического диалога", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.При этом он объяснил, что ранее также были провальные переговоры, но в этот раз встреча в Берлине резюмировала дипломатические усилия последнего времени, в том числе приезд президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев, интенсивные переговоры с участием главы МИД ФРГ, а также целый комплекс американо-российских взаимодействий."После всего этого была надежда на то, что возможно позиции сторон поменяются и станут более компромиссными. И вчерашняя встреча в Берлине показала, что это не так и, что вся дипломатия последних месяцев оказалась неэффективной. Стороны не склонны идти на какие-то компромиссы и в какой-то мере вчера, мне кажется, была подведена жирная пунктирная линия под всем минским процессом. Сегодня для всех сторон пришло понимание, что он зашел в глубокий тупик и без какой-то кардинальной смены позиций перспектив в этом переговорном процессе нет", - сказал Бортник.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220211/ogovorka-1772186472.html

россия

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей ермак, эммануэль макрон, россия, франция, киев, мид германии, ситуация в днр и лнр