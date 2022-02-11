https://ria.ru/20220211/donbass-1772243807.html
Эксперт оценил итоги переговоров советников "нормандского формата"
Эксперт оценил итоги переговоров советников "нормандского формата" - РИА Новости, 11.02.2022
Эксперт оценил итоги переговоров советников "нормандского формата"
Переговоры политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по урегулированию ситуации в Донбассе... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:01
2022-02-11T12:01
2022-02-11T12:01
в мире
андрей ермак
эммануэль макрон
россия
франция
киев
мид германии
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Переговоры политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по урегулированию ситуации в Донбассе завершились оглушительным провалом, стороны оказались в глубоком тупике, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе."Переговоры завершились оглушительным провалом, потому что Украина продолжает настаивать на выполнении сначала положений по безопасности, гуманитарных соглашений, а потом переходить к политической части (минских соглашений – ред.), Россия требует политического диалога", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.При этом он объяснил, что ранее также были провальные переговоры, но в этот раз встреча в Берлине резюмировала дипломатические усилия последнего времени, в том числе приезд президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев, интенсивные переговоры с участием главы МИД ФРГ, а также целый комплекс американо-российских взаимодействий."После всего этого была надежда на то, что возможно позиции сторон поменяются и станут более компромиссными. И вчерашняя встреча в Берлине показала, что это не так и, что вся дипломатия последних месяцев оказалась неэффективной. Стороны не склонны идти на какие-то компромиссы и в какой-то мере вчера, мне кажется, была подведена жирная пунктирная линия под всем минским процессом. Сегодня для всех сторон пришло понимание, что он зашел в глубокий тупик и без какой-то кардинальной смены позиций перспектив в этом переговорном процессе нет", - сказал Бортник.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей ермак, эммануэль макрон, россия, франция, киев, мид германии, ситуация в днр и лнр
Эксперт оценил итоги переговоров советников "нормандского формата"
Эксперт Бортник: переговоры в "нормандском формате" завершились оглушительным провалом
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Переговоры политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по урегулированию ситуации в Донбассе завершились оглушительным провалом, стороны оказались в глубоком тупике, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак
заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
"Переговоры завершились оглушительным провалом, потому что Украина продолжает настаивать на выполнении сначала положений по безопасности, гуманитарных соглашений, а потом переходить к политической части (минских соглашений – ред.), Россия требует политического диалога", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
При этом он объяснил, что ранее также были провальные переговоры, но в этот раз встреча в Берлине
резюмировала дипломатические усилия последнего времени, в том числе приезд президента Франции Эммануэля Макрона
в Москву
и Киев
, интенсивные переговоры с участием главы МИД ФРГ
, а также целый комплекс американо-российских взаимодействий.
"После всего этого была надежда на то, что возможно позиции сторон поменяются и станут более компромиссными. И вчерашняя встреча в Берлине показала, что это не так и, что вся дипломатия последних месяцев оказалась неэффективной. Стороны не склонны идти на какие-то компромиссы и в какой-то мере вчера, мне кажется, была подведена жирная пунктирная линия под всем минским процессом. Сегодня для всех сторон пришло понимание, что он зашел в глубокий тупик и без какой-то кардинальной смены позиций перспектив в этом переговорном процессе нет", - сказал Бортник.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине
существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии
лидеры Германии
, России
, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе
. Предыдущий саммит прошел в Париже
9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.