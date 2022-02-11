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В ДНР заявили о переброске в Донбасс новых подразделений ВСУ

В ДНР заявили о переброске в Донбасс новых подразделений ВСУ - РИА Новости, 11.02.2022

В ДНР заявили о переброске в Донбасс новых подразделений ВСУ

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о переброске в Донбасс новых подразделений украинских силовиков на... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:17

2022-02-11T11:17

2022-02-11T11:25

в мире

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

харьковская область

украина

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о переброске в Донбасс новых подразделений украинских силовиков на дебальцевском направлении."Командование вооруженных сил Украины под легендой проведения учений приступило к переброске в зону ООС (военной операции - ред.) из Харьковской области подразделений 92-й отдельной механизированной бригады. Отмечается прибытие оперативных групп бригады в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады на дебальцевском направлении", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

харьковская область

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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, харьковская область, украина