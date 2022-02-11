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В ДНР заявили о переброске в Донбасс новых подразделений ВСУ
В ДНР заявили о переброске в Донбасс новых подразделений ВСУ - РИА Новости, 11.02.2022
В ДНР заявили о переброске в Донбасс новых подразделений ВСУ
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о переброске в Донбасс новых подразделений украинских силовиков на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:17
2022-02-11T11:25
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
харьковская область
украина
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о переброске в Донбасс новых подразделений украинских силовиков на дебальцевском направлении."Командование вооруженных сил Украины под легендой проведения учений приступило к переброске в зону ООС (военной операции - ред.) из Харьковской области подразделений 92-й отдельной механизированной бригады. Отмечается прибытие оперативных групп бригады в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады на дебальцевском направлении", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, харьковская область, украина
11:17 11.02.2022 (обновлено: 11:25 11.02.2022)
 
В ДНР заявили о переброске в Донбасс новых подразделений ВСУ

Представитель Народной милиции ДНР: Киев перебросил в Донбасс новые подразделения ВСУ

© REUTERS / Roman BalukУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Roman Baluk
Украинские военнослужащие
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о переброске в Донбасс новых подразделений украинских силовиков на дебальцевском направлении.
"Командование вооруженных сил Украины под легендой проведения учений приступило к переброске в зону ООС (военной операции - ред.) из Харьковской области подразделений 92-й отдельной механизированной бригады. Отмечается прибытие оперативных групп бригады в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады на дебальцевском направлении", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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