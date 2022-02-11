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Правительство одобрило проект о донастройке демпфера для цен на топливо
Правительство одобрило проект о донастройке демпфера для цен на топливо - РИА Новости, 11.02.2022
Правительство одобрило проект о донастройке демпфера для цен на топливо
Правительство России одобрило проект о донастройке демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, что позволит... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:16
2022-02-11T19:16
экономика
цены на нефть
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о донастройке демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, что позволит удержать рост цен на АЗС в рамках инфляции в 2022-2024 годах, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов."Правительство РФ одобрило законопроект о корректировке демпфера, подготовленный Минфином совместно с Минэнерго для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке", - сказал замминистра, добавив, что за счет увеличения выплат от государства нефтяные компании смогут "обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах".Как пояснил Сазанов, решение о донастройке демпфера было принято на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России.Что касается параметров обновлённого механизма, то законопроектом увеличивается размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива – с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. Также уменьшается допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой с 20% до 15%. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20220202/benzin-1770510780.html
https://ria.ru/20220131/stoimost-1770233911.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
19:16 11.02.2022
 
Правительство одобрило проект о донастройке демпфера для цен на топливо

Правительство одобрило проект о донастройке демпфирующего механизма для цен на топливо

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа АЗС
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о донастройке демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, что позволит удержать рост цен на АЗС в рамках инфляции в 2022-2024 годах, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Правительство РФ одобрило законопроект о корректировке демпфера, подготовленный Минфином совместно с Минэнерго для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке", - сказал замминистра, добавив, что за счет увеличения выплат от государства нефтяные компании смогут "обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах".
Заправка автомобиля на АЗС в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 08:00
Почему "дешевый" российский бензин так дорог на заправках
Как пояснил Сазанов, решение о донастройке демпфера было принято на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России.
Что касается параметров обновлённого механизма, то законопроектом увеличивается размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива – с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. Также уменьшается допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой с 20% до 15%. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Заправщик заправляет автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 00:23
Названы страны — лидеры по дешевизне бензина в Европе
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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