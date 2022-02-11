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Следствие не приняло ходатайство о прекращении дела Сафронова

Следствие не приняло ходатайство о прекращении дела Сафронова - РИА Новости, 11.02.2022

Следствие не приняло ходатайство о прекращении дела Сафронова

Следователь ФСБ Александр Чабан, занимающийся делом обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отказался принимать от его защиты... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:32

2022-02-11T11:32

2022-02-11T11:32

происшествия

роскосмос

дело советника гендиректора "роскосмоса"

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сирия

сша

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Следователь ФСБ Александр Чабан, занимающийся делом обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отказался принимать от его защиты ходатайство о прекращении уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов* (признан в РФ иноагентом)."Следователь Чабан не принял от адвокатов Сафронова ни одного ходатайства при составлении протокола ознакомления с материалами уголовного дела. Надо ли говорить, что такой запрет нарушает все существующие процессуальные нормы. Защитникам не позволили даже пронести ходатайства в здание Следственного управления ФСБ, так как им запрещено проносить туда любые бумаги в принципе", - рассказал собеседник.По словам Павлова*, в скором времени дело будет передано в прокуратуру, а после и в суд для рассмотрения.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.Расследование этого дела было завершено, защиту ограничили в сроках ознакомления с его материалами до 11 февраля. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20211115/rozysk-1759118022.html

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происшествия, роскосмос, дело советника гендиректора "роскосмоса", нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сирия, сша, африка