https://ria.ru/20220211/cherkizovo-1772362970.html

Группа "Черкизово" вложит в Тамбовскую область более 12 миллиардов рублей

Группа "Черкизово" вложит в Тамбовскую область более 12 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.02.2022

Группа "Черкизово" вложит в Тамбовскую область более 12 миллиардов рублей

Группа "Черкизово" намерена инвестировать 8,5 миллиардов рублей в строительство свинокомплексов на территории Первомайского района Тамбовской области, что... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T19:16

2022-02-11T19:16

2022-02-11T19:16

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тамбовская область

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россия

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ТАМБОВ, 11 фев - РИА Новости. Группа "Черкизово" намерена инвестировать 8,5 миллиардов рублей в строительство свинокомплексов на территории Первомайского района Тамбовской области, что позволит компании увеличить мощности по производству свинины на 45 тысяч тонн мяса в год, сообщает пресс-служба обладминистрации.Планы компании по дальнейшему развитию производственных мощностей компании в регионе были обсуждены на встрече в пятницу врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова и генерального директора Группы "Черкизово" Сергея Михайлова.Как отмечалось на встрече, еще 4 миллиарда рублей Группа "Черкизово" намерена инвестировать в увеличение мощностей комбикормового завода, также расположенного в Первомайском районе. В настоящее время он выпускает корма для птичников предприятия "Тамбовская индейка" (входит в Группу "Черкизово"). Планируется, что с учетом ввода дополнительных мощностей в 2023 году завод выйдет на объем производства в 60-80 тонн кормов в час.Реализация заявленных проектов позволит создать 200 рабочих мест.Как пояснил на встрече гендиректор "Черкизово", в ближайшие годы компания планирует значительно увеличить объемы мясопереработки, в связи с чем появилась необходимость в дополнительных свинокомплексах. Выбор Тамбовской области связан с благоприятным инвестиционным климатом в регионе.

https://ria.ru/20220117/natsproekty-1768202744.html

https://ria.ru/20211229/egorov-1766080689.html

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тамбовская область, максим егоров, экономика, россия