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Тамбовская область
https://ria.ru/20220211/cherkizovo-1772362970.html
Группа "Черкизово" вложит в Тамбовскую область более 12 миллиардов рублей
Группа "Черкизово" вложит в Тамбовскую область более 12 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.02.2022
Группа "Черкизово" вложит в Тамбовскую область более 12 миллиардов рублей
Группа "Черкизово" намерена инвестировать 8,5 миллиардов рублей в строительство свинокомплексов на территории Первомайского района Тамбовской области, что... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:16
2022-02-11T19:16
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
экономика
россия
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ТАМБОВ, 11 фев - РИА Новости. Группа "Черкизово" намерена инвестировать 8,5 миллиардов рублей в строительство свинокомплексов на территории Первомайского района Тамбовской области, что позволит компании увеличить мощности по производству свинины на 45 тысяч тонн мяса в год, сообщает пресс-служба обладминистрации.Планы компании по дальнейшему развитию производственных мощностей компании в регионе были обсуждены на встрече в пятницу врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова и генерального директора Группы "Черкизово" Сергея Михайлова.Как отмечалось на встрече, еще 4 миллиарда рублей Группа "Черкизово" намерена инвестировать в увеличение мощностей комбикормового завода, также расположенного в Первомайском районе. В настоящее время он выпускает корма для птичников предприятия "Тамбовская индейка" (входит в Группу "Черкизово"). Планируется, что с учетом ввода дополнительных мощностей в 2023 году завод выйдет на объем производства в 60-80 тонн кормов в час.Реализация заявленных проектов позволит создать 200 рабочих мест.Как пояснил на встрече гендиректор "Черкизово", в ближайшие годы компания планирует значительно увеличить объемы мясопереработки, в связи с чем появилась необходимость в дополнительных свинокомплексах. Выбор Тамбовской области связан с благоприятным инвестиционным климатом в регионе.
https://ria.ru/20220117/natsproekty-1768202744.html
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тамбовская область, максим егоров, экономика, россия
19:16 11.02.2022
 

Группа "Черкизово" вложит в Тамбовскую область более 12 миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТАМБОВ, 11 фев - РИА Новости. Группа "Черкизово" намерена инвестировать 8,5 миллиардов рублей в строительство свинокомплексов на территории Первомайского района Тамбовской области, что позволит компании увеличить мощности по производству свинины на 45 тысяч тонн мяса в год, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Планы компании по дальнейшему развитию производственных мощностей компании в регионе были обсуждены на встрече в пятницу врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова и генерального директора Группы "Черкизово" Сергея Михайлова.
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Как отмечалось на встрече, еще 4 миллиарда рублей Группа "Черкизово" намерена инвестировать в увеличение мощностей комбикормового завода, также расположенного в Первомайском районе. В настоящее время он выпускает корма для птичников предприятия "Тамбовская индейка" (входит в Группу "Черкизово"). Планируется, что с учетом ввода дополнительных мощностей в 2023 году завод выйдет на объем производства в 60-80 тонн кормов в час.
Реализация заявленных проектов позволит создать 200 рабочих мест.
Как пояснил на встрече гендиректор "Черкизово", в ближайшие годы компания планирует значительно увеличить объемы мясопереработки, в связи с чем появилась необходимость в дополнительных свинокомплексах. Выбор Тамбовской области связан с благоприятным инвестиционным климатом в регионе.
"Заявленные "Черкизово" инвестпроекты позволят усилить позиции Тамбовской области как продовольственного центра России. Мы уделяем особое внимание работе с инвесторами, которые намерены развиваться вместе с регионом и готовы оказывать им всестороннюю поддержку. Для инвесторов будут созданы максимально комфортные условия. Достигнутые сегодня договоренности мы закрепим на Петербургском международном экономическом форуме", - приводится в сообщении комментарий Егорова.
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