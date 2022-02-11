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В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения - РИА Новости, 11.02.2022

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики обнаружила бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:07

2022-02-11T10:07

2022-02-11T10:12

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики обнаружила бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения, сообщили в ведомстве.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

луганская народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика