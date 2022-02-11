https://ria.ru/20220211/bezopasnost-1772338476.html

Глава Минобороны Британии Уоллес готов обсудить гарантии безопасности

Глава Минобороны Британии Уоллес готов обсудить гарантии безопасности - РИА Новости, 11.02.2022

Глава Минобороны Британии Уоллес готов обсудить гарантии безопасности

Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу актуальные вопросы... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:32

2022-02-11T17:32

2022-02-11T17:32

в мире

великобритания

бен уоллес

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряженности."Мы, как министры обороны, должны быть решительно настроены, чтобы бороться с отсутствием безопасности в нашем мире. Я надеюсь, что сегодняшнее ваше выступление начинает отношения, которые были практически нулевыми, - сказал Уоллес после вступительного слова Шойгу. - Мы можем решить несколько вопросов, которые вы подняли в своем выступлении".Британский министр заявил, что в ходе встречи в Москве готов рассмотреть вопросы, которые в декабре прошлого года подняла российская сторона в направленных проектах документов. "Мы можем попытаться пойти вперед, решить наши вопросы при помощи дипломатии и другими мерами, а также с помощью общих мер укрепления доверия", - добавил он.Уоллес поблагодарил Шойгу за готовность встретиться в такое нестабильное время, "которое не приносит выгоды нашим народам и не устраняет такие угрозы и вызовы, как терроризм". Он выразил надежду обсудить в ходе общения с российским коллегой Украину, Афганистан, борьбу с терроризмом и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес. "Надеюсь, что мы сможем повлиять на климат, на экономику и на миграцию, которые могли бы снизить общую напряженность", - добавил Уоллес.Британский министр сказал, что возложил в Москве венок от британского правительства к Могиле Неизвестного Солдата, подчеркнув, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и других предыдущих войнах."Я возложил венок как бывший солдат. Я сам видел, как много солдат погибали рядом со мной, и я не хотел бы, чтобы какие-либо другие солдаты погибали бы в будущем", - заключил Уоллес.

https://ria.ru/20220118/shoygu-1768336891.html

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в мире, великобритания, бен уоллес, россия, сергей шойгу