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Глава Минобороны Британии Уоллес готов обсудить гарантии безопасности
Глава Минобороны Британии Уоллес готов обсудить гарантии безопасности - РИА Новости, 11.02.2022
Глава Минобороны Британии Уоллес готов обсудить гарантии безопасности
Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу актуальные вопросы... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:32
2022-02-11T17:32
в мире
великобритания
бен уоллес
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряженности."Мы, как министры обороны, должны быть решительно настроены, чтобы бороться с отсутствием безопасности в нашем мире. Я надеюсь, что сегодняшнее ваше выступление начинает отношения, которые были практически нулевыми, - сказал Уоллес после вступительного слова Шойгу. - Мы можем решить несколько вопросов, которые вы подняли в своем выступлении".Британский министр заявил, что в ходе встречи в Москве готов рассмотреть вопросы, которые в декабре прошлого года подняла российская сторона в направленных проектах документов. "Мы можем попытаться пойти вперед, решить наши вопросы при помощи дипломатии и другими мерами, а также с помощью общих мер укрепления доверия", - добавил он.Уоллес поблагодарил Шойгу за готовность встретиться в такое нестабильное время, "которое не приносит выгоды нашим народам и не устраняет такие угрозы и вызовы, как терроризм". Он выразил надежду обсудить в ходе общения с российским коллегой Украину, Афганистан, борьбу с терроризмом и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес. "Надеюсь, что мы сможем повлиять на климат, на экономику и на миграцию, которые могли бы снизить общую напряженность", - добавил Уоллес.Британский министр сказал, что возложил в Москве венок от британского правительства к Могиле Неизвестного Солдата, подчеркнув, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и других предыдущих войнах."Я возложил венок как бывший солдат. Я сам видел, как много солдат погибали рядом со мной, и я не хотел бы, чтобы какие-либо другие солдаты погибали бы в будущем", - заключил Уоллес.
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в мире, великобритания, бен уоллес, россия, сергей шойгу
17:32 11.02.2022
 
Глава Минобороны Британии Уоллес готов обсудить гарантии безопасности

Глава Минобороны Британии Уоллес готов обсудить с Шойгу проект гарантий безопасности

© REUTERS / Peter NichollsМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряженности.
"Мы, как министры обороны, должны быть решительно настроены, чтобы бороться с отсутствием безопасности в нашем мире. Я надеюсь, что сегодняшнее ваше выступление начинает отношения, которые были практически нулевыми, - сказал Уоллес после вступительного слова Шойгу. - Мы можем решить несколько вопросов, которые вы подняли в своем выступлении".
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Британский министр заявил, что в ходе встречи в Москве готов рассмотреть вопросы, которые в декабре прошлого года подняла российская сторона в направленных проектах документов. "Мы можем попытаться пойти вперед, решить наши вопросы при помощи дипломатии и другими мерами, а также с помощью общих мер укрепления доверия", - добавил он.
Уоллес поблагодарил Шойгу за готовность встретиться в такое нестабильное время, "которое не приносит выгоды нашим народам и не устраняет такие угрозы и вызовы, как терроризм". Он выразил надежду обсудить в ходе общения с российским коллегой Украину, Афганистан, борьбу с терроризмом и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес. "Надеюсь, что мы сможем повлиять на климат, на экономику и на миграцию, которые могли бы снизить общую напряженность", - добавил Уоллес.
Британский министр сказал, что возложил в Москве венок от британского правительства к Могиле Неизвестного Солдата, подчеркнув, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и других предыдущих войнах.
"Я возложил венок как бывший солдат. Я сам видел, как много солдат погибали рядом со мной, и я не хотел бы, чтобы какие-либо другие солдаты погибали бы в будущем", - заключил Уоллес.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
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