https://ria.ru/20220211/bezopasnost-1772220537.html

Глава МИД Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности

Глава МИД Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 11.02.2022

Глава МИД Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности

Поддержание диалога по европейской архитектуре безопасности и принятие решений, учитывающих интересы всех сторон, крайне важны, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:45

2022-02-11T10:45

2022-02-11T15:08

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россия

финляндия

пекка хаависто

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Поддержание диалога по европейской архитектуре безопасности и принятие решений, учитывающих интересы всех сторон, крайне важны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто."В проведенных в последние недели дискуссиях широко констатируется, что основные принципы европейской архитектуры безопасности не должны быть поставлены под угрозу. В особенности речь идет о том, что каждая страна вправе самостоятельно принимать решения об обеспечении собственной безопасности. Мысль о сферах интересов в европейском контексте является неприемлемой и утратившей свою актуальность", — отметил министр.В текущей ситуации важно поддерживать диалог в поиске решений, считает он."Россия выразила свои собственные опасения, однако важно отметить, что она не единственная, кого волнует текущая обстановка. Именно поэтому поддержание диалога и принятие решений, учитывающих интересы безопасности всех сторон, считаются важными. По этой же причине принципы ОБСЕ и заключенные в рамках данной организации соглашения и заявления имеют важное значение. Все европейские страны имеют право участвовать в этих дискуссиях", — считает Хаависто.

https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771847567.html

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в мире, обсе, россия, финляндия, пекка хаависто