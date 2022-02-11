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Глава МИД Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности
Глава МИД Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 11.02.2022
Глава МИД Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности
Поддержание диалога по европейской архитектуре безопасности и принятие решений, учитывающих интересы всех сторон, крайне важны, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:45
2022-02-11T15:08
в мире
обсе
россия
финляндия
пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Поддержание диалога по европейской архитектуре безопасности и принятие решений, учитывающих интересы всех сторон, крайне важны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто."В проведенных в последние недели дискуссиях широко констатируется, что основные принципы европейской архитектуры безопасности не должны быть поставлены под угрозу. В особенности речь идет о том, что каждая страна вправе самостоятельно принимать решения об обеспечении собственной безопасности. Мысль о сферах интересов в европейском контексте является неприемлемой и утратившей свою актуальность", — отметил министр.В текущей ситуации важно поддерживать диалог в поиске решений, считает он."Россия выразила свои собственные опасения, однако важно отметить, что она не единственная, кого волнует текущая обстановка. Именно поэтому поддержание диалога и принятие решений, учитывающих интересы безопасности всех сторон, считаются важными. По этой же причине принципы ОБСЕ и заключенные в рамках данной организации соглашения и заявления имеют важное значение. Все европейские страны имеют право участвовать в этих дискуссиях", — считает Хаависто.
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в мире, обсе, россия, финляндия, пекка хаависто
10:45 11.02.2022 (обновлено: 15:08 11.02.2022)
 
Глава МИД Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности

Глава МИД Финляндии Хаависто: поддерживать диалог по европейской безопасности крайне важно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Поддержание диалога по европейской архитектуре безопасности и принятие решений, учитывающих интересы всех сторон, крайне важны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
"В проведенных в последние недели дискуссиях широко констатируется, что основные принципы европейской архитектуры безопасности не должны быть поставлены под угрозу. В особенности речь идет о том, что каждая страна вправе самостоятельно принимать решения об обеспечении собственной безопасности. Мысль о сферах интересов в европейском контексте является неприемлемой и утратившей свою актуальность", — отметил министр.
В текущей ситуации важно поддерживать диалог в поиске решений, считает он.
"Россия выразила свои собственные опасения, однако важно отметить, что она не единственная, кого волнует текущая обстановка. Именно поэтому поддержание диалога и принятие решений, учитывающих интересы безопасности всех сторон, считаются важными. По этой же причине принципы ОБСЕ и заключенные в рамках данной организации соглашения и заявления имеют важное значение. Все европейские страны имеют право участвовать в этих дискуссиях", — считает Хаависто.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 12:11
В МИД рассказали, от чего зависит решение вопроса по гарантиям безопасности
 
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