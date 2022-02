https://ria.ru/20220211/bank-1772275394.html

Альфа-Банк запустил новый формат найма IT-специалистов "One Night Offer"

Альфа-Банк запустил новый формат найма IT-специалистов "One Night Offer" - РИА Новости, 11.02.2022

Альфа-Банк запустил новый формат найма IT-специалистов "One Night Offer"

Альфа-Банк запустил новый формат ускоренного найма IT-специалистов - One Night Offer, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11

2022-02-11T13:50

2022-02-11T14:24

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Альфа-Банк запустил новый формат ускоренного найма IT-специалистов - One Night Offer, сообщает пресс-служба банка.Это мероприятие, на котором за один вечер можно пройти все этапы собеседования, а утром - получить оффер.В первом One Night Offer, прошедшем 10 февраля, приняли участие более 30 QA-инженеров уровня middle и senior. Из них 7 получили оффер от Альфа-Банка. Сейчас банк договаривается с ними о дате выхода в офис и запускает оформление."Альфа-Банк - один из самых технологичных банков в России. Мы используем big data и искусственный интеллект, чтобы внедрять инновации и запускать новые цифровые сервисы: от биометрии и голосового финансового помощника до персонализированных предложений. Чтобы развиваться, нам нужны сотни лучших IT-специалистов. Главное преимущество скоростного найма - в том, что кандидаты не "остывают" к финалу, реже пропадают на разных этапах, а оффер не успевают перебить конкуренты. Если при обычной схеме найма уходит не меньше месяца, чтобы закрыть одну позицию, то теперь мы за сутки можем нанять десятки сотрудников. Также мы сходу даём понять, что с нами легко и удобно работать", - подчеркнул руководитель управления подбора IT-персонала Альфа-Банка Владимир Демченков, слова которого приводятся в сообщении.Ранее в 2021 году Альфа-Банк уже провел 6 похожих ивентов One Day Offer. По их итогам оффер получили около 250 IT-специалистов уровня middle и senior: мобильных и веб-разработчиков на Java и JavaScript, аналитиков и QA-инженеров.

