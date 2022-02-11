Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/bank-1772196138.html
ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"
ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка" - РИА Новости, 11.02.2022
ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"
Центробанк отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка" (ККБ), следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T08:05
2022-02-11T09:06
экономика
астрахань
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bee86066da0cf841e5eb7361b0a26429.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка" (ККБ), следует из сообщения регулятора.Как пояснили в ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, из-за чего к нему не раз применяли меры, в том числе вводили ограничения на осуществление некоторых операций. Кроме того, банк не соблюдал и требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма."Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", — заявили в Центробанке.Там отметили, что ККБ фактически не работал как традиционный банк, а специализировался на услугах в области электронной коммерции. Помимо этого, он не занимался изучением экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств которых были непрозрачными.В ККБ назначили временную администрацию.По величине активов банк занимал 164-е место среди российских кредитных организаций. Он был участником системы страхования вкладов.Как заявили в АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 25 февраля. Страховую ответственность агентство предварительно оценило в 92 миллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20220126/ofisy-1769542526.html
https://ria.ru/20211129/banki-1761206284.html
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4eb224cf4a6079367c6fe505fa292950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, астрахань, центральный банк рф (цб рф)
08:05 11.02.2022 (обновлено: 09:06 11.02.2022)
 
ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

ЦБ с 11 февраля отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка" (ККБ), следует из сообщения регулятора.
Как пояснили в ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, из-за чего к нему не раз применяли меры, в том числе вводили ограничения на осуществление некоторых операций. Кроме того, банк не соблюдал и требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Охранник у входа в офис банка - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 09:01
Банки сократили максимум офисов в России с 2018 года
"Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", — заявили в Центробанке.
Там отметили, что ККБ фактически не работал как традиционный банк, а специализировался на услугах в области электронной коммерции. Помимо этого, он не занимался изучением экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств которых были непрозрачными.
В ККБ назначили временную администрацию.
По величине активов банк занимал 164-е место среди российских кредитных организаций. Он был участником системы страхования вкладов.
Как заявили в АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 25 февраля. Страховую ответственность агентство предварительно оценило в 92 миллиона рублей.
Вывеска на здании банка - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 09:11
"Известия" предупредили о закрытии почти 30 банков к октябрю 2022 года
 
ЭкономикаАстраханьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала