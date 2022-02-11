https://ria.ru/20220211/bank-1772196138.html

ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка" - РИА Новости, 11.02.2022

ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

Центробанк отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка" (ККБ), следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:05

2022-02-11T08:05

2022-02-11T09:06

экономика

астрахань

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка" (ККБ), следует из сообщения регулятора.Как пояснили в ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, из-за чего к нему не раз применяли меры, в том числе вводили ограничения на осуществление некоторых операций. Кроме того, банк не соблюдал и требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма."Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", — заявили в Центробанке.Там отметили, что ККБ фактически не работал как традиционный банк, а специализировался на услугах в области электронной коммерции. Помимо этого, он не занимался изучением экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств которых были непрозрачными.В ККБ назначили временную администрацию.По величине активов банк занимал 164-е место среди российских кредитных организаций. Он был участником системы страхования вкладов.Как заявили в АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 25 февраля. Страховую ответственность агентство предварительно оценило в 92 миллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20220126/ofisy-1769542526.html

https://ria.ru/20211129/banki-1761206284.html

астрахань

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экономика, астрахань, центральный банк рф (цб рф)