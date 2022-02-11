08:05 11.02.2022 (обновлено: 09:06 11.02.2022)
ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"
ЦБ с 11 февраля отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка" (ККБ), следует из сообщения регулятора.
Как пояснили в ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, из-за чего к нему не раз применяли меры, в том числе вводили ограничения на осуществление некоторых операций. Кроме того, банк не соблюдал и требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
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"Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", — заявили в Центробанке.
Там отметили, что ККБ фактически не работал как традиционный банк, а специализировался на услугах в области электронной коммерции. Помимо этого, он не занимался изучением экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств которых были непрозрачными.
В ККБ назначили временную администрацию.
По величине активов банк занимал 164-е место среди российских кредитных организаций. Он был участником системы страхования вкладов.
Как заявили в АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 25 февраля. Страховую ответственность агентство предварительно оценило в 92 миллиона рублей.
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