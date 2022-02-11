https://ria.ru/20220211/afganistan-1772323373.html

Шойгу призвал не игнорировать тему оставленного в Афганистане оружия

Шойгу призвал не игнорировать тему оставленного в Афганистане оружия - РИА Новости, 11.02.2022

Шойгу призвал не игнорировать тему оставленного в Афганистане оружия

Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом высказал озабоченность возможным использованием террористами оружия,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:40

2022-02-11T16:40

2022-02-11T16:40

россия

афганистан

исламское государство

сергей шойгу

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом высказал озабоченность возможным использованием террористами оружия, оставленного войсками западной коалиции в Афганистане."Хотелось бы также напомнить о печальном опыте накачивания оружием отдельных государств. Напомню, что в Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на 80 миллиардов (долларов –ред.). Если говорить о "Джавелинах", противотанковых установках, то их было оставлено больше ста в Афганистане. Если говорить о ПЗРК для борьбы с авиационными средствами, то их было оставлено больше 150", - сказал Шойгу на встрече с Уоллесом.По его словам, "всё это, безусловно, представляет сегодня угрозу, учитывая то, что только за последнее время количество бойцов ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.) в Афганистане увеличилось вдвое"."И нам трудно понять, куда и в какие руки попадёт это оружие. Нам бы не хотелось, чтобы эта тема уходила на второй план. Как и тема беженцев из Афганистана. Как и тема наркотрафика из Афганистана", - подчеркнул Шойгу.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220211/oruzhie-1772321150.html

россия

афганистан

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россия, афганистан, исламское государство, сергей шойгу