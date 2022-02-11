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Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину
Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину - РИА Новости, 11.02.2022
Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину
Правительство Афганистана, возглавляемое представителями движения "Талибан"*, призвало покинувших страну преподавателей вузов вернуться для достижения научного... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:37
2022-02-11T10:37
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство Афганистана, возглавляемое представителями движения "Талибан"*, призвало покинувших страну преподавателей вузов вернуться для достижения научного прогресса, передает телеканал Ariana News со ссылкой на власти."Афганистан - это общий дом для всех этнических групп, и мы несем ответственность за их развитие. В отсутствие процветания, система образования страны неполна. В связи с этим министерство высшего образования приглашает всех профессоров, которые покинули страну, вернуться домой", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует канал.Талибы подчеркнули, что преподаватели должны помочь в реализации одной из целей развития страны. Правительство Афганистана также объявило о выделении средств для найма новых преподавателей.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон
10:37 11.02.2022
 
Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину

Ariana News: талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину

© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Аэропорт Кабула
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство Афганистана, возглавляемое представителями движения "Талибан"*, призвало покинувших страну преподавателей вузов вернуться для достижения научного прогресса, передает телеканал Ariana News со ссылкой на власти.
"Афганистан - это общий дом для всех этнических групп, и мы несем ответственность за их развитие. В отсутствие процветания, система образования страны неполна. В связи с этим министерство высшего образования приглашает всех профессоров, которые покинули страну, вернуться домой", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует канал.
Талибы подчеркнули, что преподаватели должны помочь в реализации одной из целей развития страны. Правительство Афганистана также объявило о выделении средств для найма новых преподавателей.
"Мы просим кадры, которые покинули родину, вернуться и продолжить заниматься своим священным делом и внести вклад в научный прогресс страны", - отметило министерство высшего образования Афганистана.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)ТалибанООН
 
 
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