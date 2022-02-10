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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772172984.html
В ЛДПР опровергли сообщения, что Жириновский перестал узнавать окружающих
В ЛДПР опровергли сообщения, что Жириновский перестал узнавать окружающих - РИА Новости, 11.02.2022
В ЛДПР опровергли сообщения, что Жириновский перестал узнавать окружающих
В пресс-службе ЛДПР опровергли РИА Новости информацию анонимного источника о том, что лидер партии Владимир Жириновский якобы перестал узнавать окружающих. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-10T22:54
2022-02-11T00:09
распространение коронавируса
общество
россия
лдпр
коронавирус covid-19
владимир жириновский
госдума рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР опровергли РИА Новости информацию анонимного источника о том, что лидер партии Владимир Жириновский якобы перестал узнавать окружающих.Ранее в ряде российских СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники, что Жириновский не узнает окружающих."В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников", - заявили в пресс-службе на просьбу прокомментировать информацию.В официальном заявлении фракции, сделанном в четверг, отмечалось, что информация СМИ по поводу здоровья Жириновского значительно преувеличена и ориентирована на сенсационный эффект, политик ежедневно изучает прессу и дает поручения по телефону и скоро вернется к полноценной работе.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID "омикрон", сейчас он в стабильном состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
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общество, россия, лдпр, коронавирус covid-19, владимир жириновский, госдума рф
22:54 10.02.2022 (обновлено: 00:09 11.02.2022)
 
В ЛДПР опровергли сообщения, что Жириновский перестал узнавать окружающих

В ЛДПР опровергли сообщения, что лидер партии Жириновский перестал узнавать окружающих

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР опровергли РИА Новости информацию анонимного источника о том, что лидер партии Владимир Жириновский якобы перестал узнавать окружающих.
Ранее в ряде российских СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники, что Жириновский не узнает окружающих.
ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников", - заявили в пресс-службе на просьбу прокомментировать информацию.
В официальном заявлении фракции, сделанном в четверг, отмечалось, что информация СМИ по поводу здоровья Жириновского значительно преувеличена и ориентирована на сенсационный эффект, политик ежедневно изучает прессу и дает поручения по телефону и скоро вернется к полноценной работе.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID "омикрон", сейчас он в стабильном состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 13:50Распространение коронавируса
Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияЛДПРКоронавирус COVID-19Владимир ЖириновскийГосдума РФ
 
 
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