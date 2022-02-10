https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772120588.html
В ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернется к активной работе
В ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернется к активной работе - РИА Новости, 10.02.2022
В ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернется к активной работе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ежедневно изучает прессу и дает поручения по телефону, скоро он вернется к полноценной работе, отмечается в заявлении фракции,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:05
2022-02-10T17:05
2022-02-10T17:16
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владимир жириновский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ежедневно изучает прессу и дает поручения по телефону, скоро он вернется к полноценной работе, отмечается в заявлении фракции, имеющимся в распоряжении РИА Новости."Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время", - указывается в сообщении.Кроме того, добавляется, что граждане присылают на имя Жириновского пожелания выздоровления, во фракции также ждут его скорейшего выздоровления. "Хотим отметить, что в эти дни огромное число граждан присылают на его имя самые теплые пожелания. Мы благодарны всем за добрые слова в адрес лидера ЛДПР. Ну а колоссальное внимание СМИ Владимиру Жириновскому лишь демонстрирует его значимость в публичной политике России", - указывается там.Также в партии отметили, что информация о здоровье бессменного лидера ЛДПР значительно преувеличена и ориентирована на сенсационный эффект. "В последние дни все обсуждают здоровье Владимира Жириновского. Однако информация "источников" по этому поводу значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект", - отмечено в сообщении.
https://ria.ru/20211010/zhirinovskiy-1753879976.html
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лдпр, коронавирус covid-19, политика, здоровье - общество, владимир жириновский, коронавирус в россии
17:05 10.02.2022 (обновлено: 17:16 10.02.2022)
В ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернется к активной работе
ЛДПР: информация "источников" по поводу здоровья Жириновского значительно преувеличена