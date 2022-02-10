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Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет
Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет - РИА Новости, 10.02.2022
Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет
Ухудшения состояния лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заразившегося штаммом коронавируса "омикрон", нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:50
2022-02-10T13:50
2022-02-10T13:50
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здоровье - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ухудшения состояния лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заразившегося штаммом коронавируса "омикрон", нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ухудшений нет, врачи держат ситуацию под контролем", - сказал собеседник агентства.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что состояние стабильное, Жириновский продолжает работать. Лидер ЛДПР проходит лечение в ЦКБ в Москве.
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РИА Новости
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Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет
Источник: врачи держат под контролем ситуацию с Жириновским, заболевшим COVID-19