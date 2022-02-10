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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772067684.html
Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет
Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет - РИА Новости, 10.02.2022
Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет
Ухудшения состояния лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заразившегося штаммом коронавируса "омикрон", нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:50
2022-02-10T13:50
распространение коронавируса
политика
здоровье - общество
москва
лдпр
владимир жириновский
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ухудшения состояния лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заразившегося штаммом коронавируса "омикрон", нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ухудшений нет, врачи держат ситуацию под контролем", - сказал собеседник агентства.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что состояние стабильное, Жириновский продолжает работать. Лидер ЛДПР проходит лечение в ЦКБ в Москве.
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политика, здоровье - общество, москва, лдпр, владимир жириновский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:50 10.02.2022
 
Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет

Источник: врачи держат под контролем ситуацию с Жириновским, заболевшим COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ухудшения состояния лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заразившегося штаммом коронавируса "омикрон", нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ухудшений нет, врачи держат ситуацию под контролем", - сказал собеседник агентства.
Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что состояние стабильное, Жириновский продолжает работать. Лидер ЛДПР проходит лечение в ЦКБ в Москве.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
03:27Распространение коронавируса
"Ъ": Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом
 
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