https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772067684.html

Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет

Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет - РИА Новости, 10.02.2022

Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет

Ухудшения состояния лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заразившегося штаммом коронавируса "омикрон", нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:50

2022-02-10T13:50

2022-02-10T13:50

распространение коронавируса

политика

здоровье - общество

москва

лдпр

владимир жириновский

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771873713_0:172:3090:1910_1920x0_80_0_0_678705e2f109fea812c5b05acc806cb7.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ухудшения состояния лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заразившегося штаммом коронавируса "омикрон", нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ухудшений нет, врачи держат ситуацию под контролем", - сказал собеседник агентства.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что состояние стабильное, Жириновский продолжает работать. Лидер ЛДПР проходит лечение в ЦКБ в Москве.

https://ria.ru/20220210/sekret-1771981679.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, здоровье - общество, москва, лдпр, владимир жириновский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии