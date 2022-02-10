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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772058868.html
Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления - РИА Новости, 10.02.2022
Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин в курсе болезни лидера ЛДПР Владимир Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления, заявил журналистам представитель Кремля РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:16
2022-02-10T14:10
распространение коронавируса
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе болезни лидера ЛДПР Владимир Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе либерал-демократов РИА Новости рассказали, что госпитализированный из-за коронавируса Жириновский чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.Сейчас глава партии находится в московской ЦКБ, у него выявили "омикрон", он стабилен и получает всю необходимую помощь.
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владимир путин, владимир жириновский
13:16 10.02.2022 (обновлено: 14:10 10.02.2022)
 
Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь Песков: Путин знает о COVID-19 Жириновского и желает ему выздоровления

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи по случаю 30-летия ЛДПР. 11 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи по случаю 30-летия ЛДПР. 11 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи по случаю 30-летия ЛДПР. 11 декабря 2019
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе болезни лидера ЛДПР Владимир Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе либерал-демократов РИА Новости рассказали, что госпитализированный из-за коронавируса Жириновский чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:50Распространение коронавируса
Источник: ухудшений в состоянии Жириновского нет
Сейчас глава партии находится в московской ЦКБ, у него выявили "омикрон", он стабилен и получает всю необходимую помощь.
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинВладимир Жириновский
 
 
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