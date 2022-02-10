https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772058868.html
Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления - РИА Новости, 10.02.2022
Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин в курсе болезни лидера ЛДПР Владимир Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления, заявил журналистам представитель Кремля РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:16
2022-02-10T13:16
2022-02-10T14:10
распространение коронавируса
владимир путин
владимир жириновский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе болезни лидера ЛДПР Владимир Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе либерал-демократов РИА Новости рассказали, что госпитализированный из-за коронавируса Жириновский чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.Сейчас глава партии находится в московской ЦКБ, у него выявили "омикрон", он стабилен и получает всю необходимую помощь.
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владимир путин, владимир жириновский
13:16 10.02.2022 (обновлено: 14:10 10.02.2022)
Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
Пресс-секретарь Песков: Путин знает о COVID-19 Жириновского и желает ему выздоровления