https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772058868.html

Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления

Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления - РИА Новости, 10.02.2022

Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин в курсе болезни лидера ЛДПР Владимир Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления, заявил журналистам представитель Кремля РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:16

2022-02-10T13:16

2022-02-10T14:10

распространение коронавируса

владимир путин

владимир жириновский

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе болезни лидера ЛДПР Владимир Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе либерал-демократов РИА Новости рассказали, что госпитализированный из-за коронавируса Жириновский чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.Сейчас глава партии находится в московской ЦКБ, у него выявили "омикрон", он стабилен и получает всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772067684.html

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владимир путин, владимир жириновский