https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772013006.html

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 10.02.2022

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Госпитализированный из-за коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально, рассказали РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:25

2022-02-10T10:25

2022-02-10T11:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир жириновский

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Госпитализированный из-за коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально, рассказали РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов.Сейчас глава партии находится в московской ЦКБ, у него выявили "омикрон", он стабилен и получает всю необходимую помощь.Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что лечение проводится в плановом режим, все под контролем врачей.Ранее газета "Коммерсант" написала, что Жириновский две недели скрывал, что у него COVID-19. О диагнозе парламентария знал узкий круг людей — личные охранники, помощники и руководитель аппарата, говорилось в публикации.Вчера СМИ распространили информацию, что политик в критическом состоянии, из-за чего было принято решение подключить его к аппарату ИВЛ. Однако источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, опроверг эти утверждения.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771922451.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир жириновский