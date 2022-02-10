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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772013006.html
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 10.02.2022
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
Госпитализированный из-за коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально, рассказали РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:25
2022-02-10T11:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир жириновский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Госпитализированный из-за коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально, рассказали РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов.Сейчас глава партии находится в московской ЦКБ, у него выявили "омикрон", он стабилен и получает всю необходимую помощь.Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что лечение проводится в плановом режим, все под контролем врачей.Ранее газета "Коммерсант" написала, что Жириновский две недели скрывал, что у него COVID-19. О диагнозе парламентария знал узкий круг людей — личные охранники, помощники и руководитель аппарата, говорилось в публикации.Вчера СМИ распространили информацию, что политик в критическом состоянии, из-за чего было принято решение подключить его к аппарату ИВЛ. Однако источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, опроверг эти утверждения.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир жириновский
10:25 10.02.2022 (обновлено: 11:08 10.02.2022)
 
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

ЛДПР: госпитализированный из-за COVID-19 лидер партии Жириновский чувствует себя нормально

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Госпитализированный из-за коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально, рассказали РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов.
"Работает с документами и дает поручения", — добавляется в сообщении.
Сейчас глава партии находится в московской ЦКБ, у него выявили "омикрон", он стабилен и получает всю необходимую помощь.
Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что лечение проводится в плановом режим, все под контролем врачей.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения выставки Мир тела - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 17:19В России
Почему Жириновский привился восемь раз и в итоге заболел? Мнение вирусолога
Ранее газета "Коммерсант" написала, что Жириновский две недели скрывал, что у него COVID-19. О диагнозе парламентария знал узкий круг людей — личные охранники, помощники и руководитель аппарата, говорилось в публикации.
Вчера СМИ распространили информацию, что политик в критическом состоянии, из-за чего было принято решение подключить его к аппарату ИВЛ. Однако источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, опроверг эти утверждения.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
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3 февраля, 14:02
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Жириновский
 
 
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