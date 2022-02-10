https://ria.ru/20220210/zayavleniya-1771985468.html

Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров

Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров - РИА Новости, 10.02.2022

Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров

США своими заявлениями отказывают странам Западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров, заявило посольство РФ в Вашингтоне,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T05:32

2022-02-10T05:32

2022-02-10T05:32

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151729/39/1517293967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58cceb6033641df48d62f5f015a65d68.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США своими заявлениями отказывают странам Западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров, заявило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд."По словам старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются "естественной угрозой демократии" в Западном полушарии. Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", - говорится в заявлении российского посольства в Twitter.

https://ria.ru/20220209/davlenie-1771787432.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша