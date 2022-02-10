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Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров
Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров - РИА Новости, 10.02.2022
Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров
США своими заявлениями отказывают странам Западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров, заявило посольство РФ в Вашингтоне,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T05:32
2022-02-10T05:32
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США своими заявлениями отказывают странам Западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров, заявило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд."По словам старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются "естественной угрозой демократии" в Западном полушарии. Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", - говорится в заявлении российского посольства в Twitter.
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в мире, сша
05:32 10.02.2022
 
Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров

Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в свободном выборе партнеров

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США своими заявлениями отказывают странам Западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров, заявило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
"По словам старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются "естественной угрозой демократии" в Западном полушарии. Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", - говорится в заявлении российского посольства в Twitter.
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