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Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров
Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров - РИА Новости, 10.02.2022
Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров
США своими заявлениями отказывают странам Западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров, заявило посольство РФ в Вашингтоне,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T05:32
2022-02-10T05:32
2022-02-10T05:32
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США своими заявлениями отказывают странам Западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров, заявило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд."По словам старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются "естественной угрозой демократии" в Западном полушарии. Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", - говорится в заявлении российского посольства в Twitter.
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в мире, сша
Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в выборе партнеров
Посольство России: США своими заявлениями мешают странам в свободном выборе партнеров