https://ria.ru/20220210/zapad-1772103146.html

Запад разваливается на два лагеря из-за России

В Сербии заявили о развале Запада на два лагеря из-за России - РИА Новости, 10.02.2022

Запад разваливается на два лагеря из-за России

Трансатлантическое единство, на которое так рассчитывают США на фоне украинского кризиса, разваливается на два лагеря: англосаксонский и романо-германский,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:54

2022-02-10T15:54

2022-02-10T19:10

в мире

нато

россия

восточная европа

северный поток — 2

германия

украина

сша

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Трансатлантическое единство, на которое так рассчитывают США на фоне украинского кризиса, разваливается на два лагеря: англосаксонский и романо-германский, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Бошко Якшич.Автор отметил, что поведение американских и британских политиков соответствует холодной войне: Лондон и Вашингтон "соревнуются" в том, кто громче отвергнет требования Москвы по гарантиям безопасности. В то же время многие другие члены НАТО хотят компромисса в этой ситуации.Якшич напомнил о разногласиях внутри альянса по вопросу Ирака в 2003 году: тогда американцы и британцы настаивали на военной операции, французы и немцы были против вторжения."Старая Европа" в лице Германии и Франции демонстрирует большую дипломатическую гибкость и стремление к примирению", — написал обозреватель.В противовес этому США и Британия вооружают Украину и отправляют войска в Восточную Европу. При этом позицию Америки разделяют в основном англосаксонские страны: Британия, Канада и Австралия — континентальные же государства показывают, что у них есть свои интересы, подчеркнул автор."Наибольшее беспокойство у Вашингтона вызывают колебания Германии, которая не хочет занимать более жесткую позицию в отношении России в украинском кризисе", — продолжил он.Как пишет Якшич, Америка опасается, что Германия внесет разлад в западный лагерь в случае обострения украинского кризиса. Так, в пользу этого говорит нежелание Берлина продавать оружие Киеву и запрет на передачу Украине немецких гаубиц из Прибалтики. Кроме того, Германия выступает против отключения России от платежной системы SWIFT и продолжает настаивать на запуске газопровода "Северный поток — 2"."После двух войн с русскими в течение всего одного века Германия не хочет, чтобы НАТО втягивала ее в третью", — подчеркнул репортер.Он считает, что Берлин хочет одновременно отстоять свои коммерческие интересы с Москвой и выполнить союзнические обязательства перед Западом. В Вашингтоне этим недовольны и считают немецкую сторону "ненадежным партнером".Также разлад в западное единство вносит Франция: президент Эммануэль Макрон выступает за более независимую Европу. Кроме того, на обострение с Россией не готовы пойти Италия и Испания: они от этой "игры" потеряют больше, чем получат. По мнению Якшича, не все в Европе готовы открыть "зонтик", который США готовы предоставить."Кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?" — может вскоре повторить президент Байден известную фразу Генри Киссинджера", — заключил обозреватель.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220209/vozmezdie-1771798606.html

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https://ria.ru/20220208/kurily-1771673981.html

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в мире, нато, россия, восточная европа, северный поток — 2, германия, украина, сша, великобритания, франция