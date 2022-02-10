https://ria.ru/20220210/zapad-1772103146.html
Запад разваливается на два лагеря из-за России
В Сербии заявили о развале Запада на два лагеря из-за России - РИА Новости, 10.02.2022
Запад разваливается на два лагеря из-за России
Трансатлантическое единство, на которое так рассчитывают США на фоне украинского кризиса, разваливается на два лагеря: англосаксонский и романо-германский,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:54
2022-02-10T15:54
2022-02-10T19:10
в мире
нато
россия
восточная европа
северный поток — 2
германия
украина
сша
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Трансатлантическое единство, на которое так рассчитывают США на фоне украинского кризиса, разваливается на два лагеря: англосаксонский и романо-германский, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Бошко Якшич.Автор отметил, что поведение американских и британских политиков соответствует холодной войне: Лондон и Вашингтон "соревнуются" в том, кто громче отвергнет требования Москвы по гарантиям безопасности. В то же время многие другие члены НАТО хотят компромисса в этой ситуации.Якшич напомнил о разногласиях внутри альянса по вопросу Ирака в 2003 году: тогда американцы и британцы настаивали на военной операции, французы и немцы были против вторжения."Старая Европа" в лице Германии и Франции демонстрирует большую дипломатическую гибкость и стремление к примирению", — написал обозреватель.В противовес этому США и Британия вооружают Украину и отправляют войска в Восточную Европу. При этом позицию Америки разделяют в основном англосаксонские страны: Британия, Канада и Австралия — континентальные же государства показывают, что у них есть свои интересы, подчеркнул автор."Наибольшее беспокойство у Вашингтона вызывают колебания Германии, которая не хочет занимать более жесткую позицию в отношении России в украинском кризисе", — продолжил он.Как пишет Якшич, Америка опасается, что Германия внесет разлад в западный лагерь в случае обострения украинского кризиса. Так, в пользу этого говорит нежелание Берлина продавать оружие Киеву и запрет на передачу Украине немецких гаубиц из Прибалтики. Кроме того, Германия выступает против отключения России от платежной системы SWIFT и продолжает настаивать на запуске газопровода "Северный поток — 2"."После двух войн с русскими в течение всего одного века Германия не хочет, чтобы НАТО втягивала ее в третью", — подчеркнул репортер.Он считает, что Берлин хочет одновременно отстоять свои коммерческие интересы с Москвой и выполнить союзнические обязательства перед Западом. В Вашингтоне этим недовольны и считают немецкую сторону "ненадежным партнером".Также разлад в западное единство вносит Франция: президент Эммануэль Макрон выступает за более независимую Европу. Кроме того, на обострение с Россией не готовы пойти Италия и Испания: они от этой "игры" потеряют больше, чем получат. По мнению Якшича, не все в Европе готовы открыть "зонтик", который США готовы предоставить."Кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?" — может вскоре повторить президент Байден известную фразу Генри Киссинджера", — заключил обозреватель.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, нато, россия, восточная европа, северный поток — 2, германия, украина, сша, великобритания, франция
15:54 10.02.2022 (обновлено: 19:10 10.02.2022)
В Сербии заявили о развале Запада на два лагеря из-за России
Обозреватель "Политики" Якшич заявил о развале Запада на два лагеря из-за России
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Трансатлантическое единство, на которое так рассчитывают США на фоне украинского кризиса, разваливается на два лагеря: англосаксонский и романо-германский, пишет обозреватель сербской газеты "Политика"
Бошко Якшич.
Автор отметил, что поведение американских и британских политиков соответствует холодной войне: Лондон и Вашингтон "соревнуются" в том, кто громче отвергнет требования Москвы по гарантиям безопасности. В то же время многие другие члены НАТО
хотят компромисса в этой ситуации.
Якшич напомнил о разногласиях внутри альянса по вопросу Ирака
в 2003 году: тогда американцы и британцы настаивали на военной операции, французы и немцы были против вторжения.
"Старая Европа" в лице Германии
и Франции
демонстрирует большую дипломатическую гибкость и стремление к примирению", — написал обозреватель.
В противовес этому США и Британия вооружают Украину
и отправляют войска в Восточную Европу
. При этом позицию Америки
разделяют в основном англосаксонские страны: Британия, Канада
и Австралия
— континентальные же государства показывают, что у них есть свои интересы, подчеркнул автор.
"Наибольшее беспокойство у Вашингтона вызывают колебания Германии, которая не хочет занимать более жесткую позицию в отношении России
в украинском кризисе", — продолжил он.
Как пишет Якшич, Америка опасается, что Германия внесет разлад в западный лагерь в случае обострения украинского кризиса. Так, в пользу этого говорит нежелание Берлина продавать оружие Киеву и запрет на передачу Украине немецких гаубиц из Прибалтики. Кроме того, Германия выступает против отключения России от платежной системы SWIFT и продолжает настаивать на запуске газопровода "Северный поток — 2
".
"После двух войн с русскими в течение всего одного века Германия не хочет, чтобы НАТО втягивала ее в третью", — подчеркнул репортер.
Он считает, что Берлин хочет одновременно отстоять свои коммерческие интересы с Москвой и выполнить союзнические обязательства перед Западом. В Вашингтоне этим недовольны и считают немецкую сторону "ненадежным партнером".
Также разлад в западное единство вносит Франция: президент Эммануэль Макрон
выступает за более независимую Европу. Кроме того, на обострение с Россией не готовы пойти Италия
и Испания
: они от этой "игры" потеряют больше, чем получат. По мнению Якшича, не все в Европе
готовы открыть "зонтик", который США готовы предоставить.
"Кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?" — может вскоре повторить президент Байден известную фразу Генри Киссинджера
", — заключил обозреватель.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР
и ЛНР
половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin
и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
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