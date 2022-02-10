https://ria.ru/20220210/zamykanie-1772005875.html

На станции электрозарядки в Шереметьево произошло короткое замыкание

На станции электрозарядки в Шереметьево произошло короткое замыкание - РИА Новости, 10.02.2022

На станции электрозарядки в Шереметьево произошло короткое замыкание

Короткое замыкание с последующим пожаром произошло на передвижной станции электрозарядки воздушных судов в московском аэропорту "Шереметьево", авиатехника не... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:40

2022-02-10T09:40

2022-02-10T11:39

шереметьево (аэропорт)

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Короткое замыкание с последующим пожаром произошло на передвижной станции электрозарядки воздушных судов в московском аэропорту "Шереметьево", авиатехника не пострадала, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На стоянке техники для обслуживания самолетов произошло короткое замыкание в передвижной станции электрозарядки", - сказал собеседник агентства.По его словам, огонь не затронул находящиеся на стоянке самолеты.Как добавил РИА Новости представитель воздушной гавани, пожар уже ликвидирован. "Потушен. Без последствий", - сказал он.Позднее в экстренных службах сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, задержанных рейсов нет.

https://ria.ru/20220205/samolet-1771196997.html

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2022

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шереметьево (аэропорт), происшествия, москва