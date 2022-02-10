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На станции электрозарядки в Шереметьево произошло короткое замыкание
На станции электрозарядки в Шереметьево произошло короткое замыкание - РИА Новости, 10.02.2022
На станции электрозарядки в Шереметьево произошло короткое замыкание
Короткое замыкание с последующим пожаром произошло на передвижной станции электрозарядки воздушных судов в московском аэропорту "Шереметьево", авиатехника не... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:40
2022-02-10T11:39
шереметьево (аэропорт)
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Короткое замыкание с последующим пожаром произошло на передвижной станции электрозарядки воздушных судов в московском аэропорту "Шереметьево", авиатехника не пострадала, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На стоянке техники для обслуживания самолетов произошло короткое замыкание в передвижной станции электрозарядки", - сказал собеседник агентства.По его словам, огонь не затронул находящиеся на стоянке самолеты.Как добавил РИА Новости представитель воздушной гавани, пожар уже ликвидирован. "Потушен. Без последствий", - сказал он.Позднее в экстренных службах сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, задержанных рейсов нет.
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шереметьево (аэропорт), происшествия, москва
09:40 10.02.2022 (обновлено: 11:39 10.02.2022)
 
На станции электрозарядки в Шереметьево произошло короткое замыкание

На станции электрозарядки в Шереметьево произошло короткое замыкание с последующим пожаром

© РИА Новости / пресс-служба аэропорта ШереметьевоКороткое замыкание на передвижной станции электрозарядки воздушных судов в "Шереметьево"
Короткое замыкание на передвижной станции электрозарядки воздушных судов в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба аэропорта Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Короткое замыкание с последующим пожаром произошло на передвижной станции электрозарядки воздушных судов в московском аэропорту "Шереметьево", авиатехника не пострадала, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На стоянке техники для обслуживания самолетов произошло короткое замыкание в передвижной станции электрозарядки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, огонь не затронул находящиеся на стоянке самолеты.
Как добавил РИА Новости представитель воздушной гавани, пожар уже ликвидирован. "Потушен. Без последствий", - сказал он.
Позднее в экстренных службах сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, задержанных рейсов нет.
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