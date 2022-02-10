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Мизулина обратится в РКН после запрета YouTube трансляции суда по геноциду
Мизулина обратится в РКН после запрета YouTube трансляции суда по геноциду - РИА Новости, 10.02.2022
Мизулина обратится в РКН после запрета YouTube трансляции суда по геноциду
Лига безопасного интернета подготовила обращение в Роскомнадзор после того, как YouTube запретил ростовскому телеканалу проводить трансляции в преддверии суда... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:06
2022-02-10T14:06
анналена бербок
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мид германии
в мире
youtube
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Лига безопасного интернета подготовила обращение в Роскомнадзор после того, как YouTube запретил ростовскому телеканалу проводить трансляции в преддверии суда по геноциду, сообщила РИА Новости директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.В четверг Ростовский областной суд приступил к рассмотрению искового заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в области в годы войны. Местный телеканал "Дон 24" объявил, что планирует вести трансляцию судебного процесса, однако YouTube запретил выкладывать видео и проводить трансляции на его канале. Им пришлось задействовать резервный аккаунт на видеохостинге."Лига безопасного интернета подготовила обращение в Роскомнадзор в связи с тем, что YouTube запретил ростовскому каналу трансляцию суда о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны", - сказала Мизулина.Она отметила, что Лига безопасного интернета считает подобные действия со стороны видеохостинга цензурой в отношении российских СМИ и попыткой скрыть историческую правду о действиях фашистов в годы Великой Отечественной войны. "В связи с этим организация подготовила обращение в Роскомнадзор с просьбой потребовать от YouTube разблокировать канал", - уточнила она.Роскомнадзор в ноябре сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, наиболее частой цензуре подвергаются материалы таких СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.В декабре - в первый же день запуска телевещания - YouTube заблокировал новый канал RT DE - RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.Уже 1 февраля 2022 года комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
https://ria.ru/20220129/pamyat-1770123150.html
https://ria.ru/20220109/genotsid-1767080044.html
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анналена бербок, берлин (город), москва, россия, мид германии, в мире, youtube
14:06 10.02.2022
 
Мизулина обратится в РКН после запрета YouTube трансляции суда по геноциду

Мизулина обратится в Роскомнадзор после запрета трансляции суда по геноциду в YouTube

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Лига безопасного интернета подготовила обращение в Роскомнадзор после того, как YouTube запретил ростовскому телеканалу проводить трансляции в преддверии суда по геноциду, сообщила РИА Новости директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
В четверг Ростовский областной суд приступил к рассмотрению искового заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в области в годы войны. Местный телеканал "Дон 24" объявил, что планирует вести трансляцию судебного процесса, однако YouTube запретил выкладывать видео и проводить трансляции на его канале. Им пришлось задействовать резервный аккаунт на видеохостинге.
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"Лига безопасного интернета подготовила обращение в Роскомнадзор в связи с тем, что YouTube запретил ростовскому каналу трансляцию суда о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны", - сказала Мизулина.
Она отметила, что Лига безопасного интернета считает подобные действия со стороны видеохостинга цензурой в отношении российских СМИ и попыткой скрыть историческую правду о действиях фашистов в годы Великой Отечественной войны. "В связи с этим организация подготовила обращение в Роскомнадзор с просьбой потребовать от YouTube разблокировать канал", - уточнила она.
Роскомнадзор в ноябре сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, наиболее частой цензуре подвергаются материалы таких СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.
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В декабре - в первый же день запуска телевещания - YouTube заблокировал новый канал RT DE - RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
Уже 1 февраля 2022 года комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
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