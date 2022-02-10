https://ria.ru/20220210/willow-1771874853.html

Дочь Уилла Смита написала фэнтези про викингов

Дочь Уилла Смита написала фэнтези про викингов - РИА Новости, 10.02.2022

Дочь Уилла Смита написала фэнтези про викингов

Уиллоу, дочь Уилла Смит, в соавторстве с Джесс Хендель написала свою первую книгу "Black Shield Maiden". Об этом она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T02:15

2022-02-10T02:15

2022-02-10T02:15

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Уиллоу, дочь Уилла Смит, в соавторстве с Джесс Хендель написала свою первую книгу "Black Shield Maiden". Об этом она сообщила в личном микроблоге. По словам Уиллоу, над романом она работала четыре года. Это первая книга в фэнтезийной серии о девушке-воине, которую выкрали из ее дома в Ганской империи. Героиня оказалась в мире викингов. Там она знакомится с их принцессой и вместе с ней намеревается изменить ход истории, а также стать одной из легендарных воительниц, говорится в описании сюжета на сайте NME. Роман "делает видимыми истории и мифы средневековых африканских народов и женщин времен викингов, стертые доминирующими западными нарративами в медиа и образовании", пишет NME со ссылкой на релиз. Бумажная, цифровая и аудио-версии книги Уиллоу выйдут 4 октября 2022 года.

https://ria.ru/20211021/smith-1755392215.html

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новости культуры, музыка, книги, уилл смит