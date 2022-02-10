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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220210/willow-1771874853.html
Дочь Уилла Смита написала фэнтези про викингов
Дочь Уилла Смита написала фэнтези про викингов - РИА Новости, 10.02.2022
Дочь Уилла Смита написала фэнтези про викингов
Уиллоу, дочь Уилла Смит, в соавторстве с Джесс Хендель написала свою первую книгу "Black Shield Maiden". Об этом она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T02:15
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Уиллоу, дочь Уилла Смит, в соавторстве с Джесс Хендель написала свою первую книгу "Black Shield Maiden". Об этом она сообщила в личном микроблоге. По словам Уиллоу, над романом она работала четыре года. Это первая книга в фэнтезийной серии о девушке-воине, которую выкрали из ее дома в Ганской империи. Героиня оказалась в мире викингов. Там она знакомится с их принцессой и вместе с ней намеревается изменить ход истории, а также стать одной из легендарных воительниц, говорится в описании сюжета на сайте NME. Роман "делает видимыми истории и мифы средневековых африканских народов и женщин времен викингов, стертые доминирующими западными нарративами в медиа и образовании", пишет NME со ссылкой на релиз. Бумажная, цифровая и аудио-версии книги Уиллоу выйдут 4 октября 2022 года.
https://ria.ru/20211021/smith-1755392215.html
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новости культуры, музыка, книги, уилл смит
02:15 10.02.2022
 
Дочь Уилла Смита написала фэнтези про викингов

Дочь Уилла Смита дебютировала как автор книг и написала фэнтези про викингов

© AFP 2022 / Jerritt ClarkАктриса и певица Уиллоу Смит
Актриса и певица Уиллоу Смит - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AFP 2022 / Jerritt Clark
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Уиллоу, дочь Уилла Смит, в соавторстве с Джесс Хендель написала свою первую книгу "Black Shield Maiden". Об этом она сообщила в личном микроблоге.
По словам Уиллоу, над романом она работала четыре года. Это первая книга в фэнтезийной серии о девушке-воине, которую выкрали из ее дома в Ганской империи. Героиня оказалась в мире викингов. Там она знакомится с их принцессой и вместе с ней намеревается изменить ход истории, а также стать одной из легендарных воительниц, говорится в описании сюжета на сайте NME.
Роман "делает видимыми истории и мифы средневековых африканских народов и женщин времен викингов, стертые доминирующими западными нарративами в медиа и образовании", пишет NME со ссылкой на релиз.
Бумажная, цифровая и аудио-версии книги Уиллоу выйдут 4 октября 2022 года.
Уиллоу Смит и Аврил Лавин в совместном клипе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября 2021, 03:15Культура
Дочь Уилла Смита и Аврил Лавин записали совместную песню
 
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