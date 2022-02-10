https://ria.ru/20220210/vzaimodeystvie-1772095079.html

Лукашенко поручил усилить взаимодействие для противодействия санкциям

Лукашенко поручил усилить взаимодействие для противодействия санкциям - РИА Новости, 10.02.2022

Лукашенко поручил усилить взаимодействие для противодействия санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД усилить взаимодействие в международных организациях по противодействию санкциям, сообщил новый замминистра... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:19

2022-02-10T15:19

2022-02-10T15:19

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД усилить взаимодействие в международных организациях по противодействию санкциям, сообщил новый замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.Ранее в четверг Лукашенко провел ряд кадровых назначений и перестановок в МИД республики."Сегодня глава государства поставил задачу усилить взаимодействие в международных организациях и с секретариатом международных организаций по противодействию санкциям, использовать юридические вопросы, чтобы добиваться соответствующих решений в нашу пользу", - приводит слова Амбразевича агентство "Беларусь сегодня".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759084503.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко