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ВСУ благодаря НАТО гораздо сильнее, чем в 2014 году, заявил Столтенберг
ВСУ благодаря НАТО гораздо сильнее, чем в 2014 году, заявил Столтенберг - РИА Новости, 10.02.2022
ВСУ благодаря НАТО гораздо сильнее, чем в 2014 году, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что армия Украины сегодня подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году, благодаря поддержке альянса. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:30
2022-02-10T13:41
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что армия Украины сегодня подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году, благодаря поддержке альянса."Украинская армия, силы обороны теперь стали гораздо сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются", - сказал он на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном. По его словам, "Великобритания, другие члены альянса оказывают поддержку силам обороны Украины, чтобы они могли защищаться. Это право каждой нации".Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:30 10.02.2022 (обновлено: 13:41 10.02.2022)
 
ВСУ благодаря НАТО гораздо сильнее, чем в 2014 году, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ благодаря альянсу гораздо лучше подготовлены, чем в 2014 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что армия Украины сегодня подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году, благодаря поддержке альянса.
"Украинская армия, силы обороны теперь стали гораздо сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются", - сказал он на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном. По его словам, "Великобритания, другие члены альянса оказывают поддержку силам обороны Украины, чтобы они могли защищаться. Это право каждой нации".
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля 2021, 18:09
Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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