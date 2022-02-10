https://ria.ru/20220210/vsu-1772063008.html

ВСУ благодаря НАТО гораздо сильнее, чем в 2014 году, заявил Столтенберг

ВСУ благодаря НАТО гораздо сильнее, чем в 2014 году, заявил Столтенберг - РИА Новости, 10.02.2022

ВСУ благодаря НАТО гораздо сильнее, чем в 2014 году, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что армия Украины сегодня подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году, благодаря поддержке альянса. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:30

2022-02-10T13:30

2022-02-10T13:41

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йенс столтенберг

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что армия Украины сегодня подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году, благодаря поддержке альянса."Украинская армия, силы обороны теперь стали гораздо сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются", - сказал он на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном. По его словам, "Великобритания, другие члены альянса оказывают поддержку силам обороны Украины, чтобы они могли защищаться. Это право каждой нации".Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20210410/voyna-1727712192.html

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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр