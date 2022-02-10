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Военачальники США и Белоруссии обсудили вопросы европейской безопасности
Военачальники США и Белоруссии обсудили вопросы европейской безопасности - РИА Новости, 10.02.2022
Военачальники США и Белоруссии обсудили вопросы европейской безопасности
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с начальником генштаба Белоруссии Виктором Гулевичем вопросы европейской... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T22:17
2022-02-10T22:17
министерство обороны белоруссии
в мире
сша
марк милли
белоруссия
европа
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ВАШИНГТОН/МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с начальником генштаба Белоруссии Виктором Гулевичем вопросы европейской безопасности, сообщил пресс-секретарь американского военачальника Дэйв Батлер."Представители оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы региональной безопасности. Телефонный звонок способствовал улучшению коммуникации между военачальниками, что позволит снизить вероятность просчетов и даст сторонам лучшее представление о текущей европейской безопасности", - сказал Батлер журналистам.Он добавил, что стороны условились не раскрывать подробности состоявшегося разговора.В свою очередь министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале подтвердило факт телефонного разговора Гулевича и Милли по вопросам безопасности, уточнив, что он состоялся "по инициативе американской стороны"
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министерство обороны белоруссии, в мире, сша, марк милли, белоруссия, европа
22:17 10.02.2022
 
Военачальники США и Белоруссии обсудили вопросы европейской безопасности

Генерал США Милли и глава Генштаба Белоруссии обсудили вопросы европейской безопасности

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeПредседатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН/МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с начальником генштаба Белоруссии Виктором Гулевичем вопросы европейской безопасности, сообщил пресс-секретарь американского военачальника Дэйв Батлер.
"Представители оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы региональной безопасности. Телефонный звонок способствовал улучшению коммуникации между военачальниками, что позволит снизить вероятность просчетов и даст сторонам лучшее представление о текущей европейской безопасности", - сказал Батлер журналистам.
Он добавил, что стороны условились не раскрывать подробности состоявшегося разговора.
В свою очередь министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале подтвердило факт телефонного разговора Гулевича и Милли по вопросам безопасности, уточнив, что он состоялся "по инициативе американской стороны"
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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