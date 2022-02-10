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Гутерреш получил требование Лаврова по выполнению США визовых обязательств
Гутерреш получил требование Лаврова по выполнению США визовых обязательств - РИА Новости, 10.02.2022
Гутерреш получил требование Лаврова по выполнению США визовых обязательств
Генсек ООН Антониу Гутерреш получил письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о визовых проблемах, встречался недавно по этому вопросу с постпредом США при... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:50
2022-02-10T18:50
2022-02-10T18:58
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш получил письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о визовых проблемах, встречался недавно по этому вопросу с постпредом США при организации, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что передал генеральному секретарю организации послание Лаврова с требованием от США выполнения своих визовых обязательств."Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН находятся в тесном контакте со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с Соглашением о штаб-квартире между ООН и США", - сказал Дюжаррик."Генеральный секретарь недавно получил письмо от министра иностранных дел Сергея Лаврова по этим вопросам, вызывающим озабоченность у Российской Федерации. Он также недавно встретился с постоянным представителем Соединенных Штатов, чтобы обсудить этот же вопрос", - добавил он.По словам Дюжаррика, ООН продолжает поиск приемлемых решений проблем в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН, в частности, по вопросу своевременной выдачи виз.
https://ria.ru/20220210/viza-1771975596.html
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в мире, сша, россия, оон, антониу гутерреш
18:50 10.02.2022 (обновлено: 18:58 10.02.2022)
Гутерреш получил требование Лаврова по выполнению США визовых обязательств
Генсек ООН Гутерреш получил требование Лаврова по выполнению США визовых обязательств