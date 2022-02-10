https://ria.ru/20220210/vizy-1772016670.html

Посол заявил о невыдаче Францией виз сотрудникам духовно-культурного центра

Посол заявил о невыдаче Францией виз сотрудникам духовно-культурного центра - РИА Новости, 10.02.2022

Посол заявил о невыдаче Францией виз сотрудникам духовно-культурного центра

Россия уже около пяти лет не может укомплектовать коллектив Российского духовно-культурного православного центра в Париже из-за того, что Франция долгое время... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:37

2022-02-10T10:37

2022-02-10T10:37

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алексей мешков

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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Россия уже около пяти лет не может укомплектовать коллектив Российского духовно-культурного православного центра в Париже из-за того, что Франция долгое время не выдает визы сотрудникам центра, заявил в интервью РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков."У нас никакой визовой войны с Францией нет. Дипломатические визы, как выдавались, так и выдаются. Есть у нас, наверное, вечная проблема. Вечная, потому что пять лет прошло, но нам, к сожалению, не удается укомплектовать коллектив нашего Российского духовно-культурного православного центра на Бранли. При том, речь идет буквально о нескольких сотрудниках", - сказал"Им не выдают визы уже в течение длительного времени", - уточнил он.Российский духовно-культурный православный центр был открыт на набережной Бранли в Париже в октябре 2016 года.

https://ria.ru/20220210/otchet-1772010549.html

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в мире, франция, россия, новости культуры, алексей мешков