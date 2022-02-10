Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1772006371.html
Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем, заявила Захарова
Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2022
Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем, заявила Захарова
Внутренние проблемы Великобритании привели к активизации в Лондоне темы Украины, это сделано, чтобы "отвести взгляд" местной аудитории от проблем внутри страны, РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:44
2022-02-10T09:44
в мире
дмитрий песков
борис джонсон
мария захарова
лондон
россия
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/39/1563123911_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_f3c0a7be91ca6bb0e5a6bcd4576daf6b.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Внутренние проблемы Великобритании привели к активизации в Лондоне темы Украины, это сделано, чтобы "отвести взгляд" местной аудитории от проблем внутри страны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Британский премьер Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.Как отметила Захарова, в последние два месяца достаточно очевидно кризисное состояние британской политики, в том числе в полный рост встал вопрос об отставке премьер-министра."Я сейчас ссылаюсь не на российские средства массовой информации или наши оценки, это СМИ Британии, это их дебаты в парламенте и так далее. Тут и пошла активизация в том числе и темы Украины, которая так или иначе должна отвести взгляд аудитории и придумать некую новую угрозу, с которой нужно обязательно сейчас сражаться, иначе все - мировой коллапс", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".В британском правительстве утверждают, что Лондон находится "в авангарде усилий по обузданию враждебности России по отношению к своим соседям", и в общей сложности за последние две недели британские министры обсудили ситуацию более чем с третьей частью стран НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220209/peregovory-1771927110.html
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771469351.html
лондон
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/39/1563123911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a99696dc804f5d4ecde1247fd263967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, борис джонсон, мария захарова, лондон, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр
09:44 10.02.2022
 
Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем, заявила Захарова

В МИД заявили, что к активизации в Лондоне украинской темы привели внутренние проблемы

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Внутренние проблемы Великобритании привели к активизации в Лондоне темы Украины, это сделано, чтобы "отвести взгляд" местной аудитории от проблем внутри страны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Британский премьер Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 17:47
Глава МИД Британии прибыла в Москву на переговоры с Лавровым
Как отметила Захарова, в последние два месяца достаточно очевидно кризисное состояние британской политики, в том числе в полный рост встал вопрос об отставке премьер-министра.
"Я сейчас ссылаюсь не на российские средства массовой информации или наши оценки, это СМИ Британии, это их дебаты в парламенте и так далее. Тут и пошла активизация в том числе и темы Украины, которая так или иначе должна отвести взгляд аудитории и придумать некую новую угрозу, с которой нужно обязательно сейчас сражаться, иначе все - мировой коллапс", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
В британском правительстве утверждают, что Лондон находится "в авангарде усилий по обузданию враждебности России по отношению к своим соседям", и в общей сложности за последние две недели британские министры обсудили ситуацию более чем с третьей частью стран НАТО.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:35
Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым
 
В миреДмитрий ПесковБорис ДжонсонМария ЗахароваЛондонРоссияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала