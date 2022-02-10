https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1772006371.html

Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем, заявила Захарова

Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2022

Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем, заявила Захарова

Внутренние проблемы Великобритании привели к активизации в Лондоне темы Украины, это сделано, чтобы "отвести взгляд" местной аудитории от проблем внутри страны, РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:44

2022-02-10T09:44

2022-02-10T09:44

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Внутренние проблемы Великобритании привели к активизации в Лондоне темы Украины, это сделано, чтобы "отвести взгляд" местной аудитории от проблем внутри страны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Британский премьер Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.Как отметила Захарова, в последние два месяца достаточно очевидно кризисное состояние британской политики, в том числе в полный рост встал вопрос об отставке премьер-министра."Я сейчас ссылаюсь не на российские средства массовой информации или наши оценки, это СМИ Британии, это их дебаты в парламенте и так далее. Тут и пошла активизация в том числе и темы Украины, которая так или иначе должна отвести взгляд аудитории и придумать некую новую угрозу, с которой нужно обязательно сейчас сражаться, иначе все - мировой коллапс", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".В британском правительстве утверждают, что Лондон находится "в авангарде усилий по обузданию враждебности России по отношению к своим соседям", и в общей сложности за последние две недели британские министры обсудили ситуацию более чем с третьей частью стран НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220209/peregovory-1771927110.html

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771469351.html

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в мире, дмитрий песков, борис джонсон, мария захарова, лондон, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр