Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем, заявила Захарова
В МИД заявили, что к активизации в Лондоне украинской темы привели внутренние проблемы
© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Внутренние проблемы Великобритании привели к активизации в Лондоне темы Украины, это сделано, чтобы "отвести взгляд" местной аудитории от проблем внутри страны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Британский премьер Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
Как отметила Захарова, в последние два месяца достаточно очевидно кризисное состояние британской политики, в том числе в полный рост встал вопрос об отставке премьер-министра.
"Я сейчас ссылаюсь не на российские средства массовой информации или наши оценки, это СМИ Британии, это их дебаты в парламенте и так далее. Тут и пошла активизация в том числе и темы Украины, которая так или иначе должна отвести взгляд аудитории и придумать некую новую угрозу, с которой нужно обязательно сейчас сражаться, иначе все - мировой коллапс", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.