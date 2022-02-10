Посол Келин прокомментировал заявление Трасс перед визитом в Россию
Посол Келин: в риторике Лондона нет готовности искать что-либо в отношениях
© AP Photo / Stefan JeremiahМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заявления Лондона накануне переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве не свидетельствуют о том, что британская сторона готова искать что-либо для отношений во время поездки главы МИД страны Лиз Трасс в российскую столицу, сказал посол России в Британии Андрей Келин.
В четверг в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с Лавровым по Украине.
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"Вот я нахожусь в Лондоне и все, что я слышу из официальных уст, даже предполетное заявление Лиз Трасс, которое она делает, это заявление, его содержание не свидетельствуют (о желании – ред.) искать здесь (в Москве) что-либо, думать о чем-то. Думать не хочется, судя по всему, хочется давить. Это привычная американская дипломатия", - сказал Келин в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого был показан в эфире.
По его словам, политика Лондона - это не та политика, которую можно серьезно воспринимать.
"А та политика, которая была в 90-е годы - серьезные размышления о будущем европейской безопасности, об общем европейском доме, вот куда надо возвращаться, отталкиваясь от нашего наследства, которое мы имеем", - отметил дипломат.
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