https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1772001073.html

Посол Келин прокомментировал заявление Трасс перед визитом в Россию

Посол Келин прокомментировал заявление Трасс перед визитом в Россию - РИА Новости, 10.02.2022

Посол Келин прокомментировал заявление Трасс перед визитом в Россию

Заявления Лондона накануне переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве не свидетельствуют о том, что британская сторона готова искать что-либо для... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:11

2022-02-10T09:11

2022-02-10T09:11

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заявления Лондона накануне переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве не свидетельствуют о том, что британская сторона готова искать что-либо для отношений во время поездки главы МИД страны Лиз Трасс в российскую столицу, сказал посол России в Британии Андрей Келин.В четверг в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с Лавровым по Украине."Вот я нахожусь в Лондоне и все, что я слышу из официальных уст, даже предполетное заявление Лиз Трасс, которое она делает, это заявление, его содержание не свидетельствуют (о желании – ред.) искать здесь (в Москве) что-либо, думать о чем-то. Думать не хочется, судя по всему, хочется давить. Это привычная американская дипломатия", - сказал Келин в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого был показан в эфире.По его словам, политика Лондона - это не та политика, которую можно серьезно воспринимать."А та политика, которая была в 90-е годы - серьезные размышления о будущем европейской безопасности, об общем европейском доме, вот куда надо возвращаться, отталкиваясь от нашего наследства, которое мы имеем", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20210321/london-1602169362.html

https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771906717.html

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