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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/vaktsiny-1771998793.html
Росздравнадзор начал контролировать запасы вакцин от COVID-19, сообщают СМИ
Росздравнадзор начал контролировать запасы вакцин от COVID-19, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.02.2022
Росздравнадзор начал контролировать запасы вакцин от COVID-19, сообщают СМИ
Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от коронавируса, чтобы пресечь их нехватку, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:53
2022-02-10T08:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от коронавируса, чтобы пресечь их нехватку, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ."В пресс-службе Минздрава "Ъ" подтвердили, что Росздравнадзор ежедневно получает отчетность об объемах вакцин и препаратов от COVID‑19 в рамках реализации плана по противодействию распространения в РФ штамма "омикрон", - пишет газета.В материале уточняется, что таким образом в правительстве надеются пресечь возможность нехватки лекарств из-за распространения по стране штамма "омикрон". Контроль происходит с помощью системы маркировки лекарств.В среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что распространение "омикрона" фиксируется в 84 регионах РФ, он не выявлен только на Чукотке. По данным оперштаба, в течение прошедшей недели в России ежедневно заболевали COVID‑19 более 150 тысяч человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
08:53 10.02.2022
 
Росздравнадзор начал контролировать запасы вакцин от COVID-19, сообщают СМИ

"Ъ": Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М") на складе государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация"
Упаковки с детской вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) на складе государственного автономного учреждения Свердловской области Фармация - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Упаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М") на складе государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от коронавируса, чтобы пресечь их нехватку, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
"В пресс-службе Минздрава "Ъ" подтвердили, что Росздравнадзор ежедневно получает отчетность об объемах вакцин и препаратов от COVID‑19 в рамках реализации плана по противодействию распространения в РФ штамма "омикрон", - пишет газета.
В материале уточняется, что таким образом в правительстве надеются пресечь возможность нехватки лекарств из-за распространения по стране штамма "омикрон". Контроль происходит с помощью системы маркировки лекарств.
В среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что распространение "омикрона" фиксируется в 84 регионах РФ, он не выявлен только на Чукотке. По данным оперштаба, в течение прошедшей недели в России ежедневно заболевали COVID‑19 более 150 тысяч человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
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