https://ria.ru/20220210/vaktsiny-1771998793.html

Росздравнадзор начал контролировать запасы вакцин от COVID-19, сообщают СМИ

Росздравнадзор начал контролировать запасы вакцин от COVID-19, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.02.2022

Росздравнадзор начал контролировать запасы вакцин от COVID-19, сообщают СМИ

Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от коронавируса, чтобы пресечь их нехватку, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:53

2022-02-10T08:53

2022-02-10T08:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от коронавируса, чтобы пресечь их нехватку, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ."В пресс-службе Минздрава "Ъ" подтвердили, что Росздравнадзор ежедневно получает отчетность об объемах вакцин и препаратов от COVID‑19 в рамках реализации плана по противодействию распространения в РФ штамма "омикрон", - пишет газета.В материале уточняется, что таким образом в правительстве надеются пресечь возможность нехватки лекарств из-за распространения по стране штамма "омикрон". Контроль происходит с помощью системы маркировки лекарств.В среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что распространение "омикрона" фиксируется в 84 регионах РФ, он не выявлен только на Чукотке. По данным оперштаба, в течение прошедшей недели в России ежедневно заболевали COVID‑19 более 150 тысяч человек.

https://ria.ru/20220210/sindrom-1771986394.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия