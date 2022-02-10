https://ria.ru/20220210/vaktsinatsiya-1772040419.html

В Австралии изменили понятие "полностью привитого" от COVID-19

В Австралии изменили понятие "полностью привитого" от COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

В Австралии изменили понятие "полностью привитого" от COVID-19

Определение "полностью привитого" от COVID-19 в Австралии изменилось, теперь вместо двухкомпонентной вакцины потребуются три дозы препарата для лиц старше 16... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:07

2022-02-10T12:07

2022-02-10T12:07

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

австралия

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768353615_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_22109631bb9832596acce7dd12203f96.jpg

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Определение "полностью привитого" от COVID-19 в Австралии изменилось, теперь вместо двухкомпонентной вакцины потребуются три дозы препарата для лиц старше 16 лет, сообщил в четверг телеканал ABC.По его данным, Австралийский технический совет по иммунизации (ATAGI) рекомендовал отойти от термина "полностью вакцинированный". Предложение, как отмечает ABC, было принято кабинетом министров Австралии.Однако это не касается международных пассажиров, прибывающих в Австралию, сообщает телеканал. При этом не поясняется, какие правила остаются действительными для иностранцев.Как сообщает ATAGI, теперь после шести месяцев с момента последней прививки обязательно потребуется бустерная доза.В настоящее время все австралийцы старше 16 лет могут получить "бустерную" дозу вакцины от COVID-19 три месяца спустя после начального курса прививки.Еще в прошлом месяце ATAGI заявил, что термин "полностью привитый" может сбить с толку.

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, австралия, коронавирусы, коронавирус covid-19