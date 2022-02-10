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https://ria.ru/20220210/vaktsinatsiya-1772040419.html
В Австралии изменили понятие "полностью привитого" от COVID-19
В Австралии изменили понятие "полностью привитого" от COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
В Австралии изменили понятие "полностью привитого" от COVID-19
Определение "полностью привитого" от COVID-19 в Австралии изменилось, теперь вместо двухкомпонентной вакцины потребуются три дозы препарата для лиц старше 16... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:07
2022-02-10T12:07
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
австралия
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Определение "полностью привитого" от COVID-19 в Австралии изменилось, теперь вместо двухкомпонентной вакцины потребуются три дозы препарата для лиц старше 16 лет, сообщил в четверг телеканал ABC.По его данным, Австралийский технический совет по иммунизации (ATAGI) рекомендовал отойти от термина "полностью вакцинированный". Предложение, как отмечает ABC, было принято кабинетом министров Австралии.Однако это не касается международных пассажиров, прибывающих в Австралию, сообщает телеканал. При этом не поясняется, какие правила остаются действительными для иностранцев.Как сообщает ATAGI, теперь после шести месяцев с момента последней прививки обязательно потребуется бустерная доза.В настоящее время все австралийцы старше 16 лет могут получить "бустерную" дозу вакцины от COVID-19 три месяца спустя после начального курса прививки.Еще в прошлом месяце ATAGI заявил, что термин "полностью привитый" может сбить с толку.
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в мире, здоровье - общество, австралия, коронавирусы, коронавирус covid-19
12:07 10.02.2022
 
В Австралии изменили понятие "полностью привитого" от COVID-19

В Австралии изменили понятие "полностью привитого" от COVID-19, нужно три дозы вакцины

© AP Photo / Mukhtar KhanМедицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса
Медицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Mukhtar Khan
Медицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Определение "полностью привитого" от COVID-19 в Австралии изменилось, теперь вместо двухкомпонентной вакцины потребуются три дозы препарата для лиц старше 16 лет, сообщил в четверг телеканал ABC.
По его данным, Австралийский технический совет по иммунизации (ATAGI) рекомендовал отойти от термина "полностью вакцинированный". Предложение, как отмечает ABC, было принято кабинетом министров Австралии.
Однако это не касается международных пассажиров, прибывающих в Австралию, сообщает телеканал. При этом не поясняется, какие правила остаются действительными для иностранцев.
Как сообщает ATAGI, теперь после шести месяцев с момента последней прививки обязательно потребуется бустерная доза.
В настоящее время все австралийцы старше 16 лет могут получить "бустерную" дозу вакцины от COVID-19 три месяца спустя после начального курса прививки.
Еще в прошлом месяце ATAGI заявил, что термин "полностью привитый" может сбить с толку.
 
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