https://ria.ru/20220210/vaktsina-1772161930.html

Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трехкратная схема введения

Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трехкратная схема введения - РИА Новости, 10.02.2022

Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трехкратная схема введения

Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через 2 месяца после второй, следует из обновлённой инструкции... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T20:16

2022-02-10T20:16

2022-02-10T20:21

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общество

вакцинация

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

вакцина "эпиваккорона"

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через 2 месяца после второй, следует из обновлённой инструкции к препарату."Способ применения и дозы... трехкратное введение по схеме: 1 прививка - 0,5 мл в выбранный день. 2 прививка - 0,5 мл через 14-21 день. 3 прививка - 0,5 мл через 2 месяца после второй прививки", - говорится в документе.Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана ГНЦ "Вектор" и отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства.

https://ria.ru/20220210/kovivak-1772050470.html

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общество, вакцинация, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", вакцина "эпиваккорона", россия