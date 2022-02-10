https://ria.ru/20220210/vaktsina-1772161930.html
Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трехкратная схема введения
Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трехкратная схема введения - РИА Новости, 10.02.2022
Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трехкратная схема введения
Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через 2 месяца после второй, следует из обновлённой инструкции... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T20:16
2022-02-10T20:16
2022-02-10T20:21
распространение коронавируса
общество
вакцинация
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
вакцина "эпиваккорона"
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через 2 месяца после второй, следует из обновлённой инструкции к препарату."Способ применения и дозы... трехкратное введение по схеме: 1 прививка - 0,5 мл в выбранный день. 2 прививка - 0,5 мл через 14-21 день. 3 прививка - 0,5 мл через 2 месяца после второй прививки", - говорится в документе.Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана ГНЦ "Вектор" и отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства.
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общество, вакцинация, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", вакцина "эпиваккорона", россия
20:16 10.02.2022 (обновлено: 20:21 10.02.2022)
Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трехкратная схема введения
ГНЦ "Вектор": для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трехкратная схема введения